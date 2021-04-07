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среда, 07 апреля 2021 16:12

Киевом начнут курсировать социальные такси для маломобильных людей

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Киевом начнут курсировать социальные такси для маломобильных людей
В Киеве социальное такси возобновляет работу. Фото: "Вечерний Киев"

В Киеве запуск новой услуги "Социальное такси для людей с инвалидностью" находится на завершающем этапе, а первые автомобили выйдут на маршруты уже в конце апреля или начале мая.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

По ее словам, в прошлом году эта услуга работала в пилотном режиме.

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"Пилот" проявил себя хорошо и указал на недостатки. Но утверждении порядка - это бюрократический механизм, требующий достаточно много времени. Однако он уже зарегистрирован в органах юстиции. То есть Киев первый в Украине разработал и зарегистрировал эту социальную услугу", - отметила Хонда.

Она добавила, что сначала будут работать около 20 специально оборудованных машин. Постепенно их количество увеличат.

29 сентября 2020-го по Киеву начали курсировать социальные такси. Проект "Инватакси" функционировал как пилотный. Такси перевозили 170 детей разных нозологий.

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