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пятница, 11 июня 2021 17:47

Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
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В Киеве демонтировали разрушенную крышу балкона, на котором хозяин квартиры выращивал клубнику.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

Для демонтажа спасатели КАРС и ГСЧС привлекли специальную пожарную технику и оборудование.

"К сожалению, мы еще раз стали свидетелями того, что чрезвычайные события в нашем городе случаются из-за человеческого фактора. Кто-то проводит опасные ремонтные работы в своих домах или обустраивает на балконах опасные и ненадежные конструкции и пристройки. Обращаюсь к киевлянам с просьбой быть ответственными владельцами имущества. Не создавайте условий, угрожающих вашей безопасности и безопасности других", - сказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

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Баллон на шестом этаже многоэтажки на ул. Архитектора Вербицкого обвалился 10 июня. Причиной обвала стали прикрепленные к балкону тросы, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию с землей. Потолок не выдержал веса - почти 1 т почвы. Никто из соседей и прохожих не пострадал.

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