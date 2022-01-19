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среда, 19 января 2022 08:25

Киевлян предупредили о "сюрпризе" на дорогах из-за приезда Блинкена

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Киевлян предупредили о &quot;сюрпризе&quot; на дорогах из-за приезда Блинкена
Дороги столицы могут быть перекрыть. Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

В Киеве 19 и 20 января возможны ограничения дорожного движения в связи с визитом в Украину госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"В связи с рабочим визитом Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов", - говорится в сообщении.

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Такие мероприятия вводятся в соответствии с законодательством об охране должностных лиц и иностранных глав государств, напомнили в ведомстве.

19 января Энтони Блинкен прибудет с визитом в Украину. В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Они будут обсуждать вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности и "Северного потока-2".

Темами переговоров также могут быть предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае вторжения РФ.

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Дата
19
января

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