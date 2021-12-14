Киевлян будут готовить к вторжению России: включат сирены

Замглавы КГГА Андрей Крищенко: "Киев будут готовить к полномасштабному вторжению". Фото: Укринформ

В Киеве со следующей недели начнут информационную кампанию о том, как вести себя в случае полномасштабного вторжения России.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко в интервью "Бабелю".

Также в столице будут тестировать систему оповещения. Поэтому призывают жителей Киева не паниковать. Эта система оповещения важна, поскольку может работать в критических условиях: когда нет сотовой связи и электричества.

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"Планируем проводить учения. Со следующей недели начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", - сказал Крищенко.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину ознаменует конец нынешнего мира. При этом нападение откроет новую эру без международных правил. Он также добавил, что вдоль украинских границ развернуто около 100 тысяч российских войск – примерно столько же, сколько было развернуто весной и летом.