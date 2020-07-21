Киев возглавил рейтинг самых дорогих городов Украины. Сумы - самые дешевые

Самый дорогой город в Украине - Киев. Фото: "РБК"

Киев "получил титул" самого дорогого города в Украине по рейтингу портала Numbeo.

На 2-м месте по дороговизне жизни - Николаев, на третьем - Одесса. Самый бюджетный город для проживания признали Сумы.

Рейтинг формировался аналитиками с учетом ежемесячных расходов на одного человека: тарифы на коммунальные услуги, стоимость питания и одежды. Принимали во внимание и стоимость недвижимости.

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В общем рейтинге самых дорогих городов мира Киев занял 203-ю позицию из возможной 231.

Самые дорогие города для проживания в мире расположены в Швейцарии: Цюрих, Лугано, Базель, Женева и Лозанна.