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вторник, 15 мая 2018 11:21

Киев сковали 8-бальные пробки

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Автор: Google maps
  Правый берег Киева остановился в 8-балльных пробках
Правый берег Киева остановился в 8-балльных пробках

Столичные пробки достигли 8 баллов из 10, по данным сервиса Google Maps.

Пробки начинаются уже на въезде в Киев со стороны Вишневого и Петропавловской Борщаговки. В центре стоит просп. Победы от станции метро Шулявская до Национального цирка Украины, пробки образовались в районе станций метро Университет, Театральная, Кловская, Дворец Украина и Почтовая площадь. На просп. Валерия Лобановского произошли несколько ДТП, поэтому движение в направлении метро Демеевская полностью остановилось. Почти не двигаются ул. Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе и просп. Степана Бандеры.

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14 мая центр Киева также застыл в пробках в связи с перекрытием Крещатика. Столичные власти перекрыли улицу из-за монтажа фан-городка Лиги чемпионов. Движение ограничено по участку от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. По всему периметру уже установили металлические ограждения.

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Дата
15
мая

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  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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