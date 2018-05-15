Киев сковали 8-бальные пробки

Автор: Google maps Правый берег Киева остановился в 8-балльных пробках

Столичные пробки достигли 8 баллов из 10, по данным сервиса Google Maps.

Пробки начинаются уже на въезде в Киев со стороны Вишневого и Петропавловской Борщаговки. В центре стоит просп. Победы от станции метро Шулявская до Национального цирка Украины, пробки образовались в районе станций метро Университет, Театральная, Кловская, Дворец Украина и Почтовая площадь. На просп. Валерия Лобановского произошли несколько ДТП, поэтому движение в направлении метро Демеевская полностью остановилось. Почти не двигаются ул. Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе и просп. Степана Бандеры.

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14 мая центр Киева также застыл в пробках в связи с перекрытием Крещатика. Столичные власти перекрыли улицу из-за монтажа фан-городка Лиги чемпионов. Движение ограничено по участку от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. По всему периметру уже установили металлические ограждения.