КГГА искусственно затягивает выкуп 5-го цеха Большевика и строительство шулявского путепровода - эксперт

Политолог Владимир Фесенко: "КГГА и "Большевик" при поддержке Фонда госимущества разработали дорожную карту продажи Цеха". Фото: www.dkc.kiev.ua

Киевская городская государственная администрация блокирует процесс выкупа 5-го цеха "Первого киевского машиностроительного завода" (бывший "Большевик"), на месте которого планируется построить съезд с Шулявского путепровода. Затягивание приобретение цеха позволяет увеличивать стоимость строительства развязки, которая уже выросла с 599 млн до 1,99 млрд грн.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

Так, в конце 2019 года киевская власть обратилась к "ПКМЗ" относительно выкупа здания цеха и строительства новой развязки. Как частную собственность, объект можно выкупить для общественных нужд по рыночной стоимости.

КГГА и "Большевик" при поддержке Фонда госимущества, к сфере управления которого принадлежит завод, разработали дорожную карту продажи Цеха.

"В апреле 2020 года оценщик, выбранный КГГА, определил цену здания в 240 млн грн с НДС. ФГИУ провел рецензирование отчета об оценке, подтвердил соответствие установленной цены нормативным требованиям.

В соответствии с согласованным сторонами планом, следующим шагом должно было стать решение Киевсовета, которое подтвердило бы выкуп здания Цеха №5 по установленной независимым оценщиком стоимости", - пишет Фесенко.

Впрочем решения еще не было принято. Однако, по словам эксперта, КГГА обратилась к манипуляциям, распространяя информацию об оценке цеха в 700 млн грн.

"Вместо ускорения процесса и выполнения совместно разработанного плана КГГА обратилась к манипуляциям. Киевский совет до сих пор не принял решение о приобретении здания 5-го Цеха для строительства Шулявской развязки (хотя должен был это сделать еще больше года назад). Формальная причина такого затягивания заключается в том, что КГГА считает завышенной оценку здания цеха в 240 млн грн с НДС, сделанную по заказу самой КГГА и требует повторной экспертизы в суде.

В то же время КГГА распространяет мягко говоря неправдивую информацию относительно оценки Цеха №5. Представители власти города утверждают, что Фонд оценил здание в 700 млн гривен. Но в ФГИУ говорят, что это не соответствует действительности и является попыткой переложить ответственность за затягивание достройки развязки", - продолжает Фесенко.

Эксперт отмечает, что затягивание строительства развязки позволяет увеличить ее стоимость, и соответственно "заработать гораздо больше".

"За время строительства, стоимость реконструкции путепровода выросла более чем 3 раза - с 599 млн грн до 1,99 млрд грн. За такие деньги можно поиграть и в затягивание строительства, и в политические конфликты с ФГИУ. Вот она формула украинского бизнес-коррупционного парадокса (это не обвинение, это - предположение) - процесс важнее результата", - резюмировал эксперт.