"Как жить, если не перевариваешь украинский?" - очередная горе-блогерша захотела "славы"

Столичная блогерша под ником Анастасия Польских заявила, что украинский язык "звучит мерзко". Так отреагировала на волну возмущение через сообщение в Instagram, который она перепостила.

Об этом сообщил "Катарсис" в Telegram.

В скандальном посте говорится о соответствующих положениях закона относительно употребления украинского языка. Правила блогерша назвала маразмом.

Автор: t.me/catars_is/4612 Скандальная история в Instagram, что вызвала волну возмущения

"Радикальности сториз. Осторожно, возможно возгорание п*рдака. Что по маразму? Как жить, если не перевариваешь украинский?", - подписала распространенный пост.

После огласки блогерша страницу закрыла, а историю удалила. Это ей посоветовал сделать парень, чтобы "не унижаться перед больными людьми".

Она добавила, что платит налоги этой стране, в отличие от ее критиков.

Автор: t.me/catars_is/4612 Реакция блогерши на критику

"Только на днях писала о быдле, которое узко видит. Я уточню. Я не люблю украинский язык, потому что звучит он мерзко. Но я плачу налоги этой стране, в отличие от некоторых. И я стараюсь сделать что-то хорошее для своей страны. А вы п*здите и дальше, о том, какая я гнида, не люблю украинский язык", - заявила блогерша.

В IT-компании, где работает девушка, обещали разобраться в ситуации. Там отметили, что не разделяют ее взглядов.

Блогерша из Ирпеня Киевской области 18-летняя Диана Калеганова назвала украинский язык "е**ным" и выступила за его запрет. Также заявила, что она "русская" и с нею Бог. Позже Калеганова извинилась перед людьми, которые "топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма и такого прочего". Ее внесли в базу сайта "Миротворец".