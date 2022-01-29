Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео

Вчера в Киеве прошел тренинг для женщин. Их учили выживать в городских условиях в случае нападения России и полномасштабной войны.

Мероприятие организовала общественная организация "Украинский женский дозор". Оно прошло в Институте последипломного образования Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко. Зарегистрировались более 700 женщин, но пришли вдвое меньше.

Тренинг состоял из двух частей: теоретической и практической. Женщины могли задавать инструкторам вопросы, касающиеся выживания в условиях большого военного конфликта.

Корреспондент Gazeta.ua побывала на тренинге и пообщалась с его участницами и инструкторами.

ЖЕНЩИНА-БЕРЕГИНЯ

В 10:00 в холле института выстроилась очередь к третьему этажу. Женщины в спортивных штанах, кроссовках и с рюкзаками на плечах, стоят на лестнице в ожидании регистрации на тренинг.

Вахтерша за деревянной стойкой рецепции пропускает в зал, где будет проходить обучение, только после проверки температуры электронным термометром. Если она находится в пределах нормы, то женщина одобрительно кивает.

В актовый зал организаторы пропускают только проверив фамилии участниц в списке зарегистрировавшихся.

Автор: Дмитрий АНОХИН В Киеве прошел тренинг для женщин. Участниц учили выживанию в городских условиях в случае военных действий

Председатель "Украинского женского дозора" Елена Билецкая, отвлекаясь от телефонного разговора, просит ускориться. Волонтерка пришла на тренинг в молочном вязаном кардигане и черных джинсах, волосы аккуратно собрала.

– Планировали тренинг на 50 человек. Не ожидали, что будет такое количество желающих, – признается Елена. – За пару дней зарегистрировались до тысячи женщин. И сегодня я понимаю, что желающих по Украине очень много. Потому в планах продолжения тренингов и набор новых групп. У женщины самая главная роль в войне. Когда она знает, что делать, то сможет точно подготовить свою семью и сделает так, чтобы близкие остались живы. Женщина – это хранительница.

Автор: Дмитрий АНОХИН Женщин учили правилам выживания. Рассказали, что нужно хранить дома для безопасности близких и что упаковывать в тревожный чемоданчик.

Белецкая решила учредить организацию после начала русско-украинской войны в 2014 году. До этого занималась адвокатской деятельностью и бизнесом. Это был сознательный выбор, уверяет.

- Увидела, что многие подруги и знакомые не имеют соответствующих знаний, - рассказывает Елена. – решила не останавливаться. Мы же говорим не только о войне, но и о других кризисных ситуациях, в частности о терактах, катастрофах, пожарах. Знать оружие важно всем. Следует брать на себя ответственность. Каждый действует в интересах собственной семьи. Со своими детьми мы также проходили практические учения. Конфликт будет продолжаться. На войне нет компромисса – либо ты выиграл, либо ты проиграл.

ВОДА ИЗ БАЧКА

Участницы занимают места на многоуровневых столах. В первом ряду, прямо напротив сцены, сидит 34-летняя Мария Корытова в розовом длинном пуховике. На лице носит голубую маску в цветочный узор. О тренинге узнала с поста в Facebook.

– Давно хотела пойти на курсы – первой медицинской помощи, или подобных, – объясняет Мария, – Сейчас напряженная ситуация. Поняла, что обязательно должна быть здесь.

Не хочу, чтобы пришлось применять полученные знания, добавляет Корытова. Оружие до этого она держала только в военном музее.

Россия развалится в ближайшие 5 лет

- Надеюсь, что все закончится хорошо для Украины и Россия развалится в ближайшие 5 лет, - говорит. – Новости, которые вижу каждый день, выглядят угрожающе. Утром прочла, что Путин уже банки с кровью доставляет на границу. Специально с подружкой гуглили, сколько может храниться кровь. Хотели узнать, насколько быстро могут разворачиваться события. Это плюс-минус месяц. Буду собирать самые важные вещи, но воевать вряд не буду. Нет опыта.

Автор: Дмитрий АНОХИН Участницы тренинга имели возможность задать любые беспокоящие их вопросы. Важную информацию записывали в блокноты. Участвовали в практических занятиях

Уезжать из Украины не собирается, но готова рассмотреть этот вариант, если Россию не удастся остановить, признается.

- Если будет выбор, Россия или какая-нибудь другая страна, то я выберу поехать за границу, - объясняет. – Планов смотреть на Путина каждый день по телевизору у меня желания нет.

- Вы должны уметь в кризисной ситуации предоставить себе возможность выжить, отойти в безопасное место. Должны понимать, что такое угроза и критически оценивать ситуацию, - говорит Билецкая в микрофон со сцены.

Участницы быстро записывают ручкой услышанное. Главными принципами выживания есть образ мышления, тактика, навыки и необходимое снаряжение, диктует Билецкая. Советует женщинам заранее собрать вещи первой необходимости – деньги, документы, еду, одежду. Также продумать, что будут делать, если не станет света.

Ходить в туалет только на ведро

- Жители многоэтажек смогут ходить в туалет только на ведро, потому что канализация не будет работать, - объясняет муж Елены, военнослужащий Александр Билецкий. - Для этого с соседями следует договориться, куда сливать отходы или, при необходимости, хоронить тела. Воду можно достать из водоемов поблизости, туалетного бачка. Также можно топить лед, снег или лед из морозилки. Следует купить фильтр для очистки. Вот этот был разработан в Америке, - показывает пластиковый пакет голубого цвета с трубками, краном и фильтром. – В него заливали черную воду из болота. После очищения не нашли никакой инфекции. Стоит такой фильтр около 50 долларов.

Автор: Дмитрий АНОХИН Инструкторы учили женщин самообороне на игрушечном оружии

– В холодное время года помогут согреться газеты. На них можно спать, будет теплее, – говорит мужчина. – В коробках тоже можно спать. Для приготовления пищи лучше подойдет буржуйка. Но готовить нужно на весь дом. Так расход топлива будет меньше.

СТРАХ РОССИИ

Семья должна позаботиться о безопасности детей. Им в рюкзаки следует класть документы и номера телефонов родителей или родственников, к которым можно обратиться, если ребенок остался один.

- Есть ли кто-нибудь в зале, кто занимался боевыми искусствами, - спрашивает участниц седой усатый человек в военной камуфляжной форме. Это инструктор по самообороне 60-летний Виктор Краевский. С военным делом познакомился в 1979 году. 17 лет проводил занятия в Германии.

Можно сломать пальцы

На сцену выходит женщина в оранжевом вязаном свитере с малиновыми волосами.

– Первый прием, которому учат на всех тренингах – как бить рукой, – рассказывает Виктор Борисович. - Ладонь должна быть раскрыта, потому что иначе можно сломать пальцы или сбить косточки, - берет ладонь участницы и внешней стороной бьет себя по лицу. – Скорость такого удара намного быстрее.

Автор: Дмитрий АНОХИН В случае масштабного вторжения каждая семья должна иметь отработанный план защиты и выживания. Кооперироваться можно с соседями и родственниками, чтобы рационально использовать запасы

Краевский воевал на передовой, в свое время побывал в Афганистане. Из своего опыта он знает, что профессиональная подготовка имеет большое значение. Однако единицам удается применить все знания правильно, признается.

– Я готовил и тренировал инструкторов 15 лет. У меня трое погибли на передке, хотя ракеты и пули не ловили. Я всех помню, мне очень больно. Надо не менее трех раз в месяц проходить такие курсы, - говорит инструктор. - Стресс действует на всех по разному – кто-то мобилизуется, кто-то впадает в панику. Вы посмотрите: дети по 17-18 лет взяли в руки оружие, чтобы защищать Украину. Большой кровью дается все.

Автор: Дмитрий АНОХИН Для хранения вещей и еды можно делать тайники и "закладки". Закапывать лучше на 50 метров в глубину или прятать в труднодоступные места, известные только вам

Россия может побояться совершить масштабное вторжение, добавляет мужчина.

– Когда они видят, как у нас активизировалась подготовка не только военных, но и гражданского населения, то переживают. Там такие же люди живут, - говорит Виктор Борисович. – И жить они хотят не меньше. Есть коллеги в России. Они плохо отзываются о своем президенте.

ДАВИТЬ НА ШЕЮ

На сцену приглашают желающих для участия в практическом занятии. Девушка в джинсах с каре осторожно подходит к инструктору, расставляет пальцы правой руки и сует в глаза Краевскому.

– Следует поражать незащищенные зоны, – рассказывает эксперт. - Обычно это лицо и шея. Первое, что нужно сделать – вывести врага из равновесия. Это можно сделать ударом ладони по голове или нажав пальцами на мышцы щек. На шее надо найти наиболее уязвимые точки – и давить изо всех сил. Девушек военных учили даже обольщать военных и заговаривать, чтобы сзади кто-нибудь мог их ударить.

Автор: Дмитрий АНОХИН Виктор Краевский учит женщин находить болевые точки на шее противника, чтобы выбить его из равновесия

– Как выбраться из дома, если ты живешь на 24-м этаже? – спрашивает у тренеров рыжеволосая женщина в высоком ряду.

- Если лестница завалилась из-за бомбежки, то нужно иметь при себе длинную веревку и карабины, - отвечает уже Александр Белецкий.

Дороги могут быть заблокированы

- Я решила, что не буду эвакуироваться, а останусь в городе, - рассказывает участница тренинга Наталья Соловьева в личном разговоре. – У меня под Киевом живут родители. Есть 27 кошек и 12 собак - не смогут никуда уехать, нужно будет помогать. Разве что машиной перевезти, но дороги могут быть заблокированы.

О том, что русские войска войдут в столицу, думать не хочет.

– Хочу думать, что все хорошо будет, – шутит женщина. – Но вспоминаю 1941 год, когда никто не ожидал ничего и понимаю – все возможно.

Автор: Дмитрий АНОХИН Наиболее уязвимые у человека – лицо и шея

Наталья работает бухгалтером. Участвовала в Революции достоинства как работница Майдан-пресцентра.

– Я не думаю, что точно могу стрелять, но что-то другое – смогу сделать. Не боюсь крови, потому что оказывала первую помощь во время обстрелов на Майдане. Единственное, что было страшно, когда выносили окровавленное тело парня, которого несколько минут назад видела в нормальном состоянии. Тогда мы поняли, что мы можем умереть. Благо, детей нет. Но подругам сказал, что вдруг что – помогу их.

Фото: Дмитрий АНОХИН

Тренинг длился до 16:00. Многие женщины после этого остались поговорить с Виктором Краевским.