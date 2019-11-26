Как в Киеве готовятся к установке главной елки

Фото: "Вечірній Київ"

26 ноября на Софийской площади в центре Киева начали готовиться к установлению елки.

Для нее с Поташнянского лесничества в Радомышльском р-не Житомирской на этой неделе отправят 400 сосен, сообщает Укринформ.

"На центральную новогоднюю елку мы заготовили 400 елок разных размеров - от метра до четырех в высоту. Их вырубали в течение трех дней и уже на этой неделе отправят в Киев. Возраст этих сосен от 2 до 10 лет", - рассказал лесничий Юрий Целованский.

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Главная елка страны будет 30-метровая. Ее запланированный вес с отделкой - 100 тонн. Елку украсят 4 км гирлянд и 1000 игрушек в виде конфет.

Зерновые домики, праздничные шары, калачи и звезды - еще не весь перечень съедобных украшений для елки. Люди их вешают на деревья, чтобы помочь птицам пережить зиму.