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среда, 07 июля 2021 16:37

К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно

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К посольству Беларуси пришли &quot;фанаты&quot; Лукашенко. Закончилось все плачевно
Что на митинге делал человек с флагом Кубы, неизвестно. Фото: скриншот с видео

В Киеве под посольством Беларуси неизвестные забрызгали, вероятно, газом сторонников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Видео инцидента распространил "Киев сейчас" в Telegram.

Митинг с использованием национальной символики Беларуси проходил под посольством в честь прошедшего Дня независимости республики.

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На кадрах видно, что до десятка человек на проезжей части подбежали несколько неизвестных в черном и забрызгали непонятным веществом. Также они силой пытались забрать у них флаги.

Среди сторонников Лукашенко были люди и пожилого возраста. Один из них после распыления газа закричал: "Мои глаза!".

Бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции, противостоящей дикторскому режиму Лукашенко, хотят признать экстремистским, а лозунг "Жыве Беларусь" - приравнять к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер". Соответствующее постановление собирается утвердить КГБ Беларуси.

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