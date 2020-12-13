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воскресенье, 13 декабря 2020 20:41

Из Киева отправился первый поезд до Авдеевки

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Из Киева отправился первый поезд до Авдеевки
Поезд будет курсировать из Киева в Авдеевки и обратно ежедневно. Фото: t.me/vladyslavkryklii/

В воскресенье вечером из Киева отправился первый поезд в Авдеевки, который будет курсировать ежедневно.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Сегодня в 19:19 из Киева отправился первый поезд" Маяк "в Авдеевки. Ранее этот поезд следовал только до станции Покровск, теперь маршрут продлен. В составе - купейные и плацкартные вагоны", - отметил он.

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Поезд будет курсировать из Киева в Авдеевки и обратно ежедневно и останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и другие.

Дополнительный поезд запускает Укрзализныця. Он будет курсировать во время новогодних праздников. Во время праздников начнет курсировать поезд №134 / 133 сообщением Николаев - Рахов.

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