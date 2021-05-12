Художник три месяца рисовал Киев будущего. Вид поражает

Украинский художник из Австралии Валентин Порада изобразил столичный микрорайон Позняки в 2077 году. Название работы - "Кибер-Позняки 2077 или украинском киберпанк".

Визуализацией он поделился в Instagram, пишет Obozrevatel.

Автор: instagram.com/acoratale/ Столичный район Позняки в 2077 году

В городе будущего останутся желтые маршрутки. Через 56 лет они будут курсировать и в воздухе. Поэтому пробки в городе будут не только на дорогах. Кроме маршруток по украинской столице будут летать такси и вертолеты.

Никуда не исчезнут и курьеры служб доставки. Один из них со всем известным желтым рюкзаком является центральным персонажем рисунка.

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На Позняках останется и высотная жилая застройка советских времен. Однако возле нее вырастут небоскребы.

Над рисунком художник работал три месяца.

Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".