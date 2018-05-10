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четверг, 10 мая 2018 09:31

Google назвал проект оплаты в киевском метро одним из самых прогрессивных

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Google назвал проект оплаты в киевском метро одним из самых прогрессивных
ФОТО: Facebook КП "Киевский метрополитен"

На всемирной конференции разработчиков Google проект оплаты проезда в столичном метро вошел в пятерку самых прогрессивных.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Кроме киевского метро, отметили также системы оплаты в подземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сиднея и Портленда.

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"Всемирная конференция разработчиков Google в Калифорнии. Проект оплаты в метро среди самых прогрессивных", - говорится в сообщении.

Ежегодная конференция разработчиков Google проходит 8-10 мая в Калифорнии в США.

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