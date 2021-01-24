Где в Киеве больше всего больных коронавирусом

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 240 больных коронавирусом. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 240 больных коронавирусом. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 32 и в Соломенском районе - 31 случай.

Умерли 6 человек. Всего за период пандемии в столице 2278 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 24 января - 126 118. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Заболели 129 женщин в возрасте от 22 до 96 лет, 108 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 1 девочка 12-ти лет и двое мальчиков в возрасте 7 и 10 лет", - сказано в сообщении.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 915 человек. Всего коронавирус преодолели 57 887 жителей столицы.

За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 24 января, имеем 1 191 812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 861 летальных. 83 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 947 514 пациентов, из них за последние сутки - 5407.