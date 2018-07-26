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четверг, 26 июля 2018 14:07

Эксперты рассказали, почему Киев "идет под воду" и кто в этом виноват

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Эксперты рассказали, почему Киев &quot;идет под воду&quot; и кто в этом виноват
К основным причинам относятся засоренность сливов, устарелость сточной системы и плохая работа коммунальных служб. Фото: из открытых источников

Ряд экспертов назвали основные причины постоянного затопления Киева.

В частности, к этому приводит засорение стоков, рассказали они в Радио НВ.

"В Киев еще в 90-х годах завозили ежегодно 100 тыс. тонн песка, который рассыпали на дорогах. Весной его собирали. Часть попадала в колодцы. Люди сейчас туда сбрасывают мусор. Укравтодор начинает весну с того, что чистит эти колодцы", - сказал директор Института города Александр Сергиенко. Кроме того, сложный рельеф столицы затрудняет планирование канализации, на многих участках ее спроектировали нерационально. Проложенные дороги не имеют надлежащего наклона, что препятствует быстрому уходу воды.

По мнению аналитика Ассоциации городов Украины Олега Гарника, устарелая канализация является одной из основных причин. Ее проектировали 50 или даже 100 лет назад в расчете на тогдашнюю инфраструктуру и архитектуру. Однако, на капитальное восстановление канализационной системы в бюджете не хватает средств. Только на реконструкцию фрагмента Лыбидского коллектора нужно 2 млрд гривен, а в масштабах страны такие работы будут стоить десятки или сотни миллиардов, отметил Гарник.

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Проблему забития сливов бытовыми отходами - в частности одноразовыми пластиковыми пакетами и бутылками - отметил и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко. По его словам, местные власти и коммунальщики не проводят профилактических мероприятий, а вспоминают о них только тогда, когда на улицах городов после дождей образуются потопы.

Чистить дождевые стоки должны ЖЭКи или объединение совладельцев многоквартирных домов. Они делают это спустя рукава, что и приводит к периодическим подтоплениям, утверждает председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. Он подчеркнул: коммунальные службы должны компенсировать убытки автомобилистам, чьи машины повредились из-за подтопления в городе.

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Мощный ливень 23 июля залил дороги возле станции метро Левобережная, вода попала внутрь вагонов столичного метро и затопила пол. 25 июля в воду погрузились подземный переход возле станции метро Шулявская и аэропорт "Киев". Дождь разрушил опоры моста на улице Елены Телиги. Тогда, сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, за 3 часа выпала трехмесячная норма осадков.

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