Эксперт раскритиковал новый тендер Киевпасстранса

Длина каждого трамвая должна составлять 26 метров, низкий уровень пола - не менее 70% от общей площади салона. Двери вагонов должны оборудовать звуковой и световой сигнализацией для для пассажиров с недостатками слуха и зрения. ФОТО: Татра-Юг

КП "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку 10 новых трамваев на сумму свыше 430 млн гривен.

Низкий уровень пола в вагонах должен составлять не менее 70% от общей площади салона. По словам транспортного эксперта Антона Гегена, тендер может быть подстроен под украинского производителя трамваев "Татра-Юг", поскольку он единственный предлагает вариант с 70% низкопольных вагонов. Это модель К1М6, прокомментировал Геген изданию "Хмарочос".

"Формально, к тендеру не придраться, может зайти условная Pesa (польский производитель трамваев) и выиграть. Впрочем, по нашему опыту, этот тендер - именно под К1М6. Сейчас в Киеве стоит один такой вагон, и он подходит под условия этой закупки. Несмотря на то, что Киев последние годы принимал 100% низкопольные вагоны, а теперь резко захотел 70%, очевидно кто-то решил, что надо взять этот вагон "для плохих путей", и это неважно, что стоит он, как Pesa с полностью низкопольным салоном", - сказал он.

Победителя тендера объявят 4 декабря. Новые трамваи он должен предоставить до конца 2019 года.

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