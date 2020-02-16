Депутаты отказались выделять землю под церковь

Депутаты Киевсовета высказались против предоставления земли общине Московской церкви на Дарнице.
"При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам УПЦ МП не выдавали землю в Киеве, так как храмов этой конфессии в столице и так немало", - отмечает "Религиозная правда".
За выделение земли высказывался руководитель фракции "Единство" Владимир Яловой. Сказал, что людям без разницы, в какую церковь ходить.
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В конце концов депутаты решили не поддерживать этот вопрос и отказать в выделении земли.
Речь была о религиозной общине Успенского прихода в Дарницком районе, которая просила о выделении земельного участка для строительства храма на ул. Тальновской, 4.
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