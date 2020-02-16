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воскресенье, 16 февраля 2020 13:43

Депутаты отказались выделять землю под церковь

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Депутаты отказались выделять землю под церковь
Депутаты отказали в выдаче земли. Фото: КГС

Депутаты Киевсовета высказались против предоставления земли общине Московской церкви на Дарнице.

"При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам УПЦ МП не выдавали землю в Киеве, так как храмов этой конфессии в столице и так немало", - отмечает "Религиозная правда".

За выделение земли высказывался руководитель фракции "Единство" Владимир Яловой. Сказал, что людям без разницы, в какую церковь ходить.

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В конце концов депутаты решили не поддерживать этот вопрос и отказать в выделении земли.

Речь была о религиозной общине Успенского прихода в Дарницком районе, которая просила о выделении земельного участка для строительства храма на ул. Тальновской, 4.

Московская церковь в Украине разорвала церковное общение с Православной Церковью Греции и Александрийским патриархатом. Они признали автокефалию Православной церкви Украины

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