Депутаты отказались выделять землю под церковь

Депутаты отказали в выдаче земли. Фото: КГС

Депутаты Киевсовета высказались против предоставления земли общине Московской церкви на Дарнице.

"При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам УПЦ МП не выдавали землю в Киеве, так как храмов этой конфессии в столице и так немало", - отмечает "Религиозная правда".

За выделение земли высказывался руководитель фракции "Единство" Владимир Яловой. Сказал, что людям без разницы, в какую церковь ходить.

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В конце концов депутаты решили не поддерживать этот вопрос и отказать в выделении земли.

Речь была о религиозной общине Успенского прихода в Дарницком районе, которая просила о выделении земельного участка для строительства храма на ул. Тальновской, 4.

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