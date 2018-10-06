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суббота, 06 октября 2018 22:10

Дело скандальной Шулявской развязки дошло до суда

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Дело скандальной Шулявской развязки дошло до суда
Вариант Шулявской развязки по проекту неполного четырехлистника, который предусматривает снос 5-го цеха завода "Большевик". ФОТО: YouTube

Киевляне создали общественную организацию "Шулявский путь" и подают в суд на Киевскую горгосадминистрацию.

Они требуют отменить реконструкцию Шулявской развязки по проекту неполного четырехлистника, сообщил юрист Александр Мазуркевич в Facebook.

В частности, в утверждении проекта нашли многочисленные нарушения ЗУ "Об архитектурной деятельности". КГГА не провела конкурс по закону, зато выдала решение совещательного органа Градостроительного совета, который не имеет права принимать подобное решение. Сейчас, сообщил Мазуркевич изданию "Хмарочос", проверяется информация о подделке документов. Еще одним нарушением является отсутствие проекта землеотвода под новую развязку.

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Перед реконструкцией Шулявки рассматривались несколько архитектурных решений развязки: "неполный четырехлистник" института "Киевдормостпроект", проект китайской компании CRBC и трехуровневая развязка от киевского инженера Виктора Петрука.

В результате вне конкурса выбрали "неполный четырехлистник" стоимостью 830 млн грн (в то же время мэр столицы Виталий Кличко анонсировал увеличение стоимости реконструкции до миллиарда гривен). Она также предусматривает снос 5-го цеха завода "Большевик". Стоимость трехуровневой развязки Петрука составляет 756 млн грн. Киевляне дважды собирали по 10 тысяч голосов на сайте петиций Киевсовета о проведении конкурса с независимым жюри, однако рассмотрения петиции так и не добились.

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