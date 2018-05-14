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понедельник, 14 мая 2018 11:18

Центральную улицу Киева перекроют на две недели

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Центральную улицу Киева перекроют на две недели
Крещатик две недели будет перекрыт. Фото: Facebook Евгения Зборовского

С 14 по 30 мая часть Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности будет круглосуточно перекрыта.

Об этом сообщил командир батальона Национальной полиции в Киеве Евгений Зборовский в Facebook.

"Изменены дорожные знаки, на перекрестке улиц Крещатик - Богдана Хмельницкого разрешен разворот", - отметил Зборовский.

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На этом участке Крещатика обустроят фан-городок к Лиге чемпионов на 20 тысяч человек. Он будет включать сцену и мини-футбольное поле для детей. Работать фан-зона начнет 24 мая.

В этом году сезон Лиги чемпионов стал самым посещаемым за всю историю турнира - 124 матча посмотрели более 5 млн зрителей.

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