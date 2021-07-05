Центр Киева перекроют для машин. Зачем и на сколько

До 31 августа на ул. Ивана Франко в Киеве ограничат движение транспорта.
Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.
"На улице Ивана Франко продолжают обновления. Работы начали на участке от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко. Новый этап капитального ремонта продлится до конца августа", - говорится в сообщении.
Дорожники отметили, что во время работ движение ограничат частично.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев первым отказывается от бумажных билетов в транспорте: назвали дату
В Киеве по программе "Большая стройка" отремонтируют пл. Театральную возле Национальной оперы Украины им.Тараса Шевченко. Ремонтные работы уже стартовали. Завершить их планируют к празднованию 30-летия независимости Украины.
Комментарии