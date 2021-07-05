Центр Киева перекроют для машин. Зачем и на сколько

До 31 августа на ул. Ивана Франко в Киеве ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодр" На ул. Франко до осени частично ограничат движение транспорта

"На улице Ивана Франко продолжают обновления. Работы начали на участке от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко. Новый этап капитального ремонта продлится до конца августа", - говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что во время работ движение ограничат частично.

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В Киеве по программе "Большая стройка" отремонтируют пл. Театральную возле Национальной оперы Украины им.Тараса Шевченко. Ремонтные работы уже стартовали. Завершить их планируют к празднованию 30-летия независимости Украины.