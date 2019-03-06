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среда, 06 марта 2019 09:15

Чем грозит киевлянам закрытия Шулявского моста

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Чем грозит киевлянам закрытия Шулявского моста
Реконструкция станет фактически восстановлением уже существующего путепровода. Фото: Олега Тоцкого

Реконструкция Шулявского моста начнеться 16 марта. Киевлянам придется тратить на дорогу вдвое или даже втрое больше времени.

Об этом сообщил инженер, эксперт по вопросам транспорта Виктор Петрук, передает "Обозреватель".

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"Глобального транспортного коллапса не случится, город имеет разветвленную сеть. Но люди будут тратить не 40 минут, чтобы попасть на работу, а полтора-два часа. Будет загружена Лукьяновка, загружена Черновола, Воздухофлотский путепровод. Будет загружен Индустриальный путепровод", - заявил эксперт.

Также Петрук выразил убеждение, что нынешний проект реконструкции дорожной развязки не сможет решить транспортные проблемы.

"То, что сейчас строится - фактически восстановление существующего путепровода. Он будет разобран и на его месте будет собран абсолютно такой же, только прибавится по одной полосе движения в самом путепроводе. Это никоим образом не решит транспортных проблем на Шулявке. Сохраняется схема четырехлистник. Цивилизованные города мира отказываются от четырехлистника, реконструируя их в транспортные развязки других конфигураций", - заявил инженер.

В Киеве откроют новый пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста будет 210 м, пол - прозрачным.

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