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пятница, 23 апреля 2021 19:15

Банда иностранцев "обчистила" имение под Киевом - часов вынесли на 3 млн
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В ночь на 23 апреля задержали четырех воров из Азербайджана, которые украли у владельца дома 15 элитных часов стоимостью более 3 млн грн.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Фото: Андрей Небытов

"Воры очищали имения богатых граждан ночью пока хозяева спали. На дело приезжали на престижных иномарках, проникали в дома даже несмотря на охранные системы, использовали маскировки", - отметил Небитов.

На этот раз им удалось украсть часы дорогих брендов: Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot и наличку. В дом, расположенный в поселке Козин под Киевм, воры проникли через окно гаража.

"Воров разоблачили по горячим следам после совершения кражи. Работники криминальной полиции установили машину злодеев и дом, где последние скрывались. У воров изъяли спецоборудования, документы и похищенное имущество, которое фигуранты пытались спрятать на чердаке", - добавил Небитов.

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В Киеве оперативники задержали мужчину, который под предлогом обмена валют завладел почти миллионом гривен. Киевлянин разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу, но на встречу с "клиентом" отправил постороннее лицо.

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