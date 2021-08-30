Авто плывут, трамваи задерживаются, метро работает с ограничениями: Киев накрыл мощный ливень

Вечером, 30 августа, Киев накрыл сильный ливень с грозой.

В столице гремел мощный гром, а небо постоянно вспыхивало от молний. В соцсетях публикуют фото и видео стихии.

На киевских дорогах образовались сильные потоки воды, многим пешеходам приходилось снимать обувь и идти по щиколотку в воде.

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Непогода в Киеве наделала беды - повалила деревья и вызвала много убытков. Фото: t.me/KyivOperativ

От удара молнии возник пожар в одноэтажном здании кафе на проспекте Правды, 66 в Подольском районе.

Из-за чрезмерного количества воды трамваи задерживаются, а станция метро "Героев Днепра" работает с ограниченным.

В Киевпастрансе сообщили, что задерживается движение трамваев №28, 33К, 35.

"Задерживается движение трамваев № 28, 33К, 35 по ул. Закревского - остановка "Школа искусств" по причине скопления воды. На место направили ответственную службу предприятия", - говорится в сообщении.

Задерживается также движение троллейбусов № 23, 28 по ул. Белорусская, 5. Троллейбусы задерживаются по причине падения дерева на контактную сеть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

В ночь на 30 августа в Киеве существенно ухудшилась погода. Столицу накрыл мощный ураган. Ночной "апокалипсис" сопровождался шквальным ветром, громом, молнией и ливнем. Из-за ливня центр столицы затопило. Во многих районах ураган повалил деревья и поломал ветви.