Авиакатастрофа самолета МАУ: в Киеве установят мемориал погибшим

В Киеве установят мемориал погибшим в результате катастрофы самолета МАУ. Фото: REUTERS

В Днепровском районе столицы на территории парка "Вербовый гай" установят мемориальный знак памяти погибшим пассажирам и экипажу самолета МАУ, который был сбит над Тегераном в январе 2020 года.

Конкурс по определению лучшего эскизного проекта мемориальной композиции объявили авиакомпания МАУ и БФ "Безопасное Небо", сообщили на сайте организации.

К участию в отборе пригласили украинских и иностранных скульпторов, ландшафтных архитекторов и команды других специалистов.

"Обязанность Украины, так же как и других государств, чьи пассажиры были невинно убиты военными ракетами в иранском небе, - воссоздать историю в искусстве и не позволить в течение времени потерять ответы. Почему погибли эти люди? Почему был сбит именно украинский самолет? Когда будут наказаны виновные? Ландшафтная мемориальная композиция призвана сохранить эту память", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.

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Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также 2 пассажира - граждане Украины. Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технические неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В октябре Иран взял на себя всю ответственность за это.