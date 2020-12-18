Авиакатастрофа самолета МАУ: в Киеве установят мемориал погибшим

В Днепровском районе столицы на территории парка "Вербовый гай" установят мемориальный знак памяти погибшим пассажирам и экипажу самолета МАУ, который был сбит над Тегераном в январе 2020 года.
Конкурс по определению лучшего эскизного проекта мемориальной композиции объявили авиакомпания МАУ и БФ "Безопасное Небо", сообщили на сайте организации.
К участию в отборе пригласили украинских и иностранных скульпторов, ландшафтных архитекторов и команды других специалистов.
"Обязанность Украины, так же как и других государств, чьи пассажиры были невинно убиты военными ракетами в иранском небе, - воссоздать историю в искусстве и не позволить в течение времени потерять ответы. Почему погибли эти люди? Почему был сбит именно украинский самолет? Когда будут наказаны виновные? Ландшафтная мемориальная композиция призвана сохранить эту память", - говорится в сообщении.
Ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.
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Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также 2 пассажира - граждане Украины.
Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технические неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
В октябре Иран взял на себя всю ответственность за это.
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