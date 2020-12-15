6-й день исчезновения: в Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку

В Киеве исчезла несовершеннолетняя Кондик Тереза Васильевна, 2004 года рождения. 9 декабря она ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 и до сих пор не вернулась. Место нахождения ее неизвестно, на связь не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей в Киеве.

Автор: Розыск детей ГУНП в Киеве На связь девушка не выходит

Исчезнувшая Тереза на вид 15-16 лет, рост 162-167 см, среднего телосложения, волосы русые средней длины за плечи, концы волос окрашены в розовый цвет.

Одета в черную куртку, черные брюки, шапку черного цвета и кроссовки с зелеными камнями - стразы.

При наличии любой информации о возможном месте пребывания девушки звоните по телефону спецлинии полиции 102.

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