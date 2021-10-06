5 ч. в очереди: "скорые" с Covid-больными заполонили двор киевской больницы

В Киеве стремительно растет количество случаев коронавируса. По состоянию на 6 октября зафиксировали почти 800 больных. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле Александровской больницы, куда доставляют больных коронавирусом, сняли ночью очередь из автомобилей скорой помощи.

Соответствующее видео обнародовал "Киев Оперативный" в Facebook.

"Cкорые" с Covid-больными почти 5 ч. стоят в очереди, утверждают в посте.

"В очереди стоят только больные со средней тяжестью Covid. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию", - говорится в описании видео

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В Украине ежесуточно регистрируют более 9 тыс. новых больных коронавирусом. Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них, к красной зоне карантина приближаются Житомирщина, Луганщина и Львовщина.