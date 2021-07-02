 
Ексклюзивы
1/5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 387
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 513
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 198
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 837
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3330
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 702
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1935
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 153
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 144
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
3
5
4
4
4
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Масштабный пожар бушевал в киевском супермаркете: фото и видео
Масштабный пожар бушевал в киевском супермаркете: фото и видео
Собаку привязали к дереву и оставили умирать - детали
Собаку привязали к дереву и оставили умирать - детали
Видео
Все видео
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 918
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2313
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 801
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 441
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 16:23

18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
3

  Комментировать

В селе Большая Бугаевка Васильковского района Киевской области труп пропавшей 56-летней женщины нашли закопанным во дворе собственного дома.

Об исчезновении матери правоохранителей оповестила старшая дочь 15 июня, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Полиция Киевской области

"Правоохранители установили, что накануне исчезновения женщина вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное. Затем родственницы вернулись домой, между ними возникла ссора во время которой 18-летняя дочь толкнула мать и пошла спать", - говорится в сообщении.

Утром следующего дня 18-летняя нашла мать мертвой. Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила женщину на территории домовладения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина зверски убил мать и принес в мешке к школе: фото

"Труп направлен на экспертизу, но выяснить причины смерти не удалось из-за резких гнилостных изменений. Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружили", - добавили правоохранители.

По данному факту открыли уголовное производство. Полиция проводит дополнительные экспертизы по установлению причины смерти женщины.

В Испании 29-летний Альберто Санчез Гомес предстал перед судом по обвинению в убийстве матери, расчленении ее тела и поедании остатков. Подсудимый утверждал, что не помнит, как расчленил и поедал мать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Отца Бандеры расстреляли перед приходом немцев в Киев

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 8127
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6012
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 5904
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4446
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 4410
Новости Киева
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
5
 Просмотров: 450
Матч Украина - Англия покажут в Киеве на огромных экранах: перечень локаций
Матч Украина - Англия покажут в Киеве на огромных экранах: перечень локаций Просмотров: 189
Крупнейший центр вакцинации в Киеве будет работать ежедневно
Крупнейший центр вакцинации в Киеве будет работать ежедневно Просмотров: 54
Центральную станцию киевского метро закрывают
Центральную станцию киевского метро закрывают Просмотров: 162
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
6
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
1
Соратников Медведчука будут судить за госизмену
Голосов: 6838
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть