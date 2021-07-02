18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома

В селе Большая Бугаевка Васильковского района Киевской области труп пропавшей 56-летней женщины нашли закопанным во дворе собственного дома.

Об исчезновении матери правоохранителей оповестила старшая дочь 15 июня, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Полиция Киевской области

"Правоохранители установили, что накануне исчезновения женщина вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное. Затем родственницы вернулись домой, между ними возникла ссора во время которой 18-летняя дочь толкнула мать и пошла спать", - говорится в сообщении.

Утром следующего дня 18-летняя нашла мать мертвой. Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила женщину на территории домовладения.

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"Труп направлен на экспертизу, но выяснить причины смерти не удалось из-за резких гнилостных изменений. Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружили", - добавили правоохранители.

По данному факту открыли уголовное производство. Полиция проводит дополнительные экспертизы по установлению причины смерти женщины.

В Испании 29-летний Альберто Санчез Гомес предстал перед судом по обвинению в убийстве матери, расчленении ее тела и поедании остатков. Подсудимый утверждал, что не помнит, как расчленил и поедал мать.