Звезда фильма "Железный человек" отдала нескромную сумму за уютный дом на берегу реки

Фото: dailymail.co.uk

Звезда фильма "Железный человек" Скарлетт Йоханссон стала владелицей изысканного двухэтажного дома в округе Рокленд штата Нью-Йорк. Находится особняк на берегу реки Гудзон. Приобрела новый дом актриса за $4 млн.

Особняк охватывает площадь в 327 квадратных метров. Есть там 4 спальни, 4 ванные комнаты, уютная гостиная, кухня и 2 столовые. К дому прилегает роскошная открытая терраса с потрясающим видом на реку Гудзон. Также есть патио и большой бассейн с пляжным домиком рядом. Общая площадь всей территории, владелицей которой стала актриса, составляет более 3 тысяч квадратных метров. Пишет известное британское издание Dailymail.

Дизайн дома был разработан архитектором, проектировавшим Западное крыло Белого дома — официальной резиденции президентов США. В свое время по соседству с особняком жило много знаменитостей. Среди них Аль Пачино, Билл Мюррей, Бьорк, Анджелина Джоли.

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Показали самые роскошные спальни звезд. Подборку сформировало известное издание о знаменитостях Hello. В нее вошли спальни Анджелины Джоли, Натали Портман, Дженнифер Лопес, Джонни Деппа, оскароносной актрисы Дженнифер Лоуренс, звезды сериала "Друзья" Мэтью Перри и других.