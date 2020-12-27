Стильный новогодний декор дополняют оригинальными гирляндами

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Дом будет наполнен праздничным настроением от правильного декора. Для него подойдут цвета зимнего леса. Зеленый, белый, коричневый обычно выбирают фоном, а к ним добавляют яркие и сочные пятна, такие как красный или золотой.

Праздничные окна можно сделать как снаружи, так и изнутри. Изнутри украшают снежинками, наклейками, лампочками, новогодними игрушками. Также можно создать праздничный декор на подоконнике, например купить готовую бумажную композицию и дополнить ее гирляндой.

Как говорится, "лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками". В принципе, эту теорему можно применить и в отделке интерьера. Ограничение - это только ваша фантазия. Наберите в интернете словосочетание "самодельная игрушка" и вы найдете огромное количество готовых инструкций, следуя которым можно легко сделать "что-то красивое".

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Важным в новогоднем декоре гирлянде. Куда их вешать показано в подборке.

Дом к празднику красиво украсить самодельными игрушками. Для них пригодятся плоские камни, которые многие привозят с моря. Их поверхности хватит для изображения. Некоторые их покупает, чтобы все были одинакового размера. Процесс раскрашивания несложный, а сам декор - максимально бюджетный.