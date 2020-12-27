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понедельник, 28 декабря 2020 02:29

Стильный новогодний декор дополняют оригинальными гирляндами
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Как украсить квартиру на Новый год
Фото: remontbp.com
Как украсить квартиру на Новый год
Как украсить квартиру на Новый год
Как украсить квартиру на Новый год
Как украсить квартиру на Новый год

Дом будет наполнен праздничным настроением от правильного декора. Для него подойдут цвета зимнего леса. Зеленый, белый, коричневый обычно выбирают фоном, а к ним добавляют яркие и сочные пятна, такие как красный или золотой.

Праздничные окна можно сделать как снаружи, так и изнутри. Изнутри украшают снежинками, наклейками, лампочками, новогодними игрушками. Также можно создать праздничный декор на подоконнике, например купить готовую бумажную композицию и дополнить ее гирляндой.

Как говорится, "лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками". В принципе, эту теорему можно применить и в отделке интерьера. Ограничение - это только ваша фантазия. Наберите в интернете словосочетание "самодельная игрушка" и вы найдете огромное количество готовых инструкций, следуя которым можно легко сделать "что-то красивое".

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Важным в новогоднем декоре гирлянде. Куда их вешать показано в подборке.

Дом к празднику красиво украсить самодельными игрушками. Для них пригодятся плоские камни, которые многие привозят с моря. Их поверхности хватит для изображения.

Некоторые их покупает, чтобы все были одинакового размера. Процесс раскрашивания несложный, а сам декор - максимально бюджетный.

remontbp.com
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