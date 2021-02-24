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среда, 24 февраля 2021 18:20

Стильно или ярко: идеи для фартука на кухню
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Интерьер кухни: как выбрать материал для фартука
Фото: noviydom.com.ua
Интерьер кухни: как выбрать материал для фартука
Интерьер кухни: как выбрать материал для фартука
Интерьер кухни: как выбрать материал для фартука
Интерьер кухни: как выбрать материал для фартука

Фартук на кухню выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую. Это покрытие стены возле мойки и плиты, которое находится между столешницей и верхними шкафчиками. Именно в этой зоне обычно скапливается больше загрязнений от приготовления пищи.

Именно фартук защищает поверхность стены у плиты от скопления жира, влаги и брызг. Даже хорошая вытяжка не спасает эту зону от частых загрязнений.

Его располагают на высоте 45-60 см. Однако все индивидуально - высота защитной поверхности варьируется в зависимости от роста, высоты рабочей зоны, габаритов плиты. Также обязательно учитывается расстояние между плитой и вытяжкой. Согласно нормам безопасности, она должна составлять 75-80 см.

Сейчас популярны пластиковые, кирпичные, зеркальны, стеклянные, каменные фартуки и из МДФ или ДСП

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Кухонный фартук из плитки остается наиболее популярным решением оформления пространства. Керамическая плитка устойчива к высоким температурам и механическим повреждениям. Она проста в уходе. Самые популярные размеры: 15х15, 10х10, 20х30 см. Такой фартук служит от 20 лет

Пластиковые стеновые панели не прозрачны, как поликарбонатные. Они дешевые, легкие в монтаже, но не подходят для газовой плиты. Также минусом является быстрое появление царапин, неустойчивость к солнечным лучам и выцветанию цвета.

Мозаичный фартук для кухни лучше всего смотрится на просторной кухне. В маленькой создаст ощущение сдавленного пространства. Идеально подходит для стен с незначительными дефектами и дает возможность создать оригинальную композицию. Минусом является наличие швов под каждой частью мозаики, которые требуют очистки.

Бордовый интерьер является привилегией аристократических домов. Это богатый, глубокий цвет, который символизирует стабильность и консерватизм. Этот темный оттенок красного подчеркивает роскошь, изящество и хороший вкус в любой обстановке.

На кухне оттенок вишни и вина создает уравновешенную, расслабляющую обстановку, которая отличается изысканным характером.

noviydom.com.ua
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