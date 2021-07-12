Стильно и со вкусом: как совместить спальню и гостиную

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В малой квартиры принято сочетать спальню и гостиную. Само помещение разделить на несколько функциональных зон. Это лучше, чем жилая площадь с перегородками.

В первую очередь выбрать стиль, вариант отделки стен и пола, продумать оформление окон, качество текстиля. Если процесс обустройства будет стихийным и непродуманным, на эстетичность и комфорт в результате рассчитывать трудно.

Мебель для спальни-гостиной должна быть красивыми и функциональными. При меблировке совмещенной комнаты важно выбрать оптимальные варианты, удовлетворяющие функциональную необходимость и создают приятный интерьер.

Обязательными элементами мебели для гостиной являются:

мягкие диваны, кресла, уголки;

шкафы-витрины, шкафы для посуды, стеллажи

тумбы для мультимедийных уголков.

В тесной квартире все элементы разместить не удастся, стоит выбрать необходимое. Например, в гостиной 20 кв. м, объединенной со спальней, можно поставить угловой диван, журнальный столик, стол-тумбу, шкаф-витрину и тумбу для мультимедийной аппаратуры. При небольших габаритах эти мебель не завладеет пространство.

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Кроме дизайна и размеров, они различаются еще и функциональностью. Модели с ящиками обеспечивают места для хранения постельных принадлежностей. Полки, прикрепленные к изголовью, заменяют прикроватные тумбочки.

Кровати трансформеры отличаются многофункциональностью. Откидные и выездные модели экономят пространство.

Институт цвета Pantone подобрал соседей для дополнения оттенка марсала. Это черничные, красные и древесные тона. Для получения современного формата актуально применение в интерьере с зелеными, синими или бирюзовыми оттенками. Бледно-голубой создаст спокойную обстановку, а насыщенный бирюзовый придаст энергичности и яркости.