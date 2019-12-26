Стильно и просто: показали интересные идеи декорирования дома апельсинами

Фото: mydesiredhome.com

Популярность эко-декора набирает все большие обороты. И причина не только в стремлении людей заботиться об окружающей среде — такие украшения самом деле выглядят не менее привлекательно, чем сделанные из искусственных материалов. Есть и еще одно преимущество: сделать их можно самостоятельно.

Идеально для создания эко-украшений подходят апельсины. Использовать можно как одну лишь кожуру этих цитрусовых, так и все вместе с мякотью — достаточно порезать апельсин кольцами и подсушить в духовке. Идеи использования таких украшений предложил mydesiredhome.

Использовать декор с апельсинов можно не только как новогодние и рождественские украшения. Уместно будет выглядеть он в доме и в будни.

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Подсушенные апельсины подойдут для создания новогодней икебаны. Поставить ее можно в центр новогоднего стола. Вариантов создания такой композиции есть множество. Собственноручно воплотить их можно без труда. Материалы для этого найдутся почти у каждого: понадобятся лишь несколько еловых веток, новогодние украшения, шишки, цветные ленты и свечи. Пригодятся также фигурки оленей, Деда Мороза или животного-символа года.