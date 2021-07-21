Пять правил покупки идеального матраса - как не ошибиться

Твердые матрасы не подойдут для тех, кто спит на боку Фото: delavega.ua

Мягкие матрасы не подходят для любителей сна на животе. Иначе надо будет выгибаться позвоночник и днем ​​будет болеть спина. Зато снимут боли из суставов, так годятся для пенсионеров.

От матраса зависит правильная осанка. Поэтому детям вредят пружинные матрасы. Лучше беспружинные матрасы, которые выдержат прыжки - одно из любимых занятий детей. Не надо забывать, что на кровати они не только спят.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Козырь, консультант столичного магазина.

"Дорогой - не значит лучше. Надежным является матрас с наполнителем пена с эффектом памяти, который принимает форму тела. Он не подходит, если человек привык часто крутиться во сне. Идеальный матрас - то, что подстраивается под каждую часть тела. Надо не стесняться и ложиться посреди магазина или рынка, когда покупаете", - пояснил специалист.

Правила выбора матраса:

Твердые модели не подойдут для тех, кто спит на боку. Тогда нужен матрас средней жесткости.

Людям весом до 60 килограмм подходит мягкий матрас. Тяжелее - жесткий или полужесткий.

Полезные для позвоночника и долговечны модели с независимым блоком. Здесь каждая пружина находится в собственном чехле. Поэтому работает независимо от других пружин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой матрас не годится для секса

При выборе матраса для семейного кровати надо учесть разную нагрузку. Обычно, с одной стороны будет лежать человек легче. Надо, чтобы каркас матраса не "поехал".

Для детей покупают матрасы с гипоаллергенного наполнения латекс, экологической твердой кокосовой стружки и воздухопроницаемого пенополиуретана.

Спальня в скандинавском стиле - одна из самых трендовых тенденций интерьера. Она призывает к легкости и свободы. Это минималистичный дизайн, в котором используются светлые тона и много натуральных материалов.