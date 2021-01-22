Показали, на что можно переделать детскую колыбель

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Детская колыбель необходимый предмет, но на короткое время. Через 1-2 года его нужно продать или переработать на что-то практичнее. Кроме того, не у всех есть место для хранения. Лучше с колыбели сделать кровать или стол.

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Оригинальной выходит из колыбели избушка для принцессы. Там можно играть или хранить вещи малыша.

Одно из самых популярных решений - это стол для обучения. Он будет идеален для дошкольников, ведь здесь можно и рисовать, и лепить. Он будет выглядеть интересно и оригинально. Эти и другие решения готовы, можно увидеть в галерее.

Интерьер комнаты для мальчика должно вдохновлять на творчество, развитие и интересное времяпрепровождение. Это место, где малыш формируется как личность, поэтому очень важно продумать дизайн этого помещения к деталям и учесть все потребности ребенка. Рекомендуемые темы для оформления комнаты - динозавры, машинки, роботы, супер-герои, космос, море.