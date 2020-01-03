Пережить зиму в уюте: подали идеи для создания в спальне теплой атмосферы

Наполнить интерьер уютом и комфортом помогут соответствующие аксессуары. Одеяла грубой вязки, меховые коврики, подушки в шерстяных чехлах, вязаные пуфы — все это способно создать атмосферу, один лишь вид которой будет согревать.
Еще уютнее в комнате станет благодаря декоративным гирляндам. Повесить их можно прямо над кроватью или на окно, пишет onekindesign.
Добавят уюта в комнату также свечи. Особенно кстати будут ароматизированные: благодаря таким удастся создать атмосферу, которая еще больше будет способствовать расслаблению и отдыху.
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Старому бабушкиному чемодане можно дать вторую жизнь, пристроив его в гостиной вместо журнального столика. В качестве предмета мебели он будет выглядеть привлекательно и неординарно, придаст интерьеру винтажного шарма и послужит интересной фокусной точкой.
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