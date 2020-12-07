Обои в английском стиле: как совместить классику и современность

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Современные тенденции диктуют моду на все новые и невероятные дизайнерские решения. В английском стиле ценят роскошь, упрощенную до такой степени, чтобы ее могли позволить себе все. Это небанальный вариант оформления стен, хотя и довольно классический. При этом он дарит нам теплоту и уют, что во многих современных материалах просто не учитывается.

Обои в английском стиле отличаются простотой линий и узоров. Никакой абстракции. Приветствуются вертикальные полосы на стенах, рисунки, стандартные цвета, без контрастов и нестандартных решений. Из рисунков обычно присутствуют природные сюжеты, геометрические фигуры, цветочные орнаменты. Популярные сейчас и обои в английском стиле в интерьере с рисунком в клетку.

Светлые обои и темная мебель - комбинация, создает уют. Скатерти, чехлы, занавески для окон могут иметь узоры растительной тематики. Но при этом цвет ткани должен сочетаться с обоями.

В английском интерьере могут присутствовать одновременно темные и насыщенные тона, так, для оформления подходят красные, золотые, розовые, синие цвета. Но и светлые мотивы хорошо подходят английского интерьера, хотя тогда лучше разбавить однотонность вставками насыщенных цветов. Цветовое оформление помещения должно выбираться с учетом его расположения: если окна выходят на южную сторону, подойдут холодные, сдержанные тона; если на северную - яркие мотивы.

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Также необходимо учитывать размер помещения. Обои для комнаты небольшого размера обычно выбираются свете. Для больших помещений подходят любые оттенки, включая темные, которые, в противоположность светлым тонам, визуально уменьшают пространство.

На стенах могут присутствовать какие-то дополнительные акценты, но они не создают тяжести атмосферы и не мешают расслабляться. Важная особенность английского интерьера - создание домашней атмосферы, несмотря на всю его презентабельность. Поэтому яркие мотивы и принты нужно использовать грамотно, чтобы их не было слишком много.

Самые удачные расцветки - это: пастельные тона: кремовый, бежевый. Насыщенные варианта: красный, синий, их вариации. В качестве дополнительного цвета часто используется коричневый.

Для рационального распределения помещения, его следует разделить на зоны. В каждой комнате нужны удобные полочки, которые выполняю разные функции. Они для спальной комнаты имеют множество видов могут быть настенными. Располагаться над кроватью, практически занимать место в углу, иметь вид шкафа, дополняться зеркалом или быть встроенными в стену. При этом отличаются между собой по виду и форме, что позволяет подобрать идеальный вариант для любой стилистики оформления.