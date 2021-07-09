Летний отдых: пять способов сделать уютный задний двор

Фото: zelenasadyba.com.ua

Комфортабельный задний двор под силу сделать каждому. Часто люди боятся за это браться за отсутствия идей организации. Внешнее пространство должно быть продолжением дома. То есть на своем дворе нужно создать приближенные условия для тех, в которых живете.

1. Мебель

Выбирайте прочные материалы стульев, которые выдержат любые погодные условия, и такие, чтобы было очень удобно сидеть после трудового дня. Кроме стола для семейных обедов, следует обустроить и место для утреннего кофе в одиночестве.

2. Сервировка

Эффектные садовые столы от обычных отличает сервировки. Есть хорошие и прочные варианты посуды для дачи, например, жестяные или с дерева.

3. Тень

Летом бывает так жарко, что хочется побыстрее спрятаться от солнца. Проводить больше времени на дворе вам позволят места, спрятанные в тени. Это может быть тень от деревьев, перголы.

Самый бюджетный вариант станет пляжная зонт, которую перемещать при необходимости.

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4. Освещение

Ничто так не задает настроения в саду, как мягкое освещение. Можно добавить отдельные автономные фонари на солнечных батареях или светодиодные фонари, работающие на батарейках. Фонарики над зоной отдыха делают атмосферу очень уютной.

5. Гамак

Это совсем не то же самое, что просто полежать где-то в саду. Это похоже на какой-то отдельный вид отдыха. Можно повесить обычный гамак или подвешены кресла.

Дизайн садового участка создают так, чтобы служил много лет без дополнительной работы каждый день. Такой зеленый оазис успокоит и защитит от посторонних глаз прохожих. В галерее собрали эксклюзивные образцы сочетаний растений и способы оформления тропинок. Надо учитывать, чтобы цветы и кусты не были очень капризны в уходе.