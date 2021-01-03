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пятница, 15 января 2021 11:16

Как разделить комнату: модные идеи зонирования в 2021 году
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Интерьер в 2021 году: как модно зонировать комнату
Фото: roof-tops.ru
Интерьер в 2021 году: как модно зонировать комнату
Интерьер в 2021 году: как модно зонировать комнату
Интерьер в 2021 году: как модно зонировать комнату
Интерьер в 2021 году: как модно зонировать комнату

В небольшой квартире одно помещение выполняет различные функции: гостиной, спальни, кабинета. Отделение зоны для сна создает уютную атмосферу, способствует расслаблению и полноценному отдыху.

Зонирование пространства помогает достичь психологического и бытового комфорта. Дизайнеры дают советы, как разделить комнату на спальню и гостиную. В галерее собраны идеи готовых интерьеров, которые помогут выбрать удачный вариант для комнат различной площади и конфигурации.

При зонировании применяют ряд основных правил:

кровать не должна быть в проходной части;

для каждой функциональной области используют 2-3 источники дополнительного освещения - люстры, бра, торшеры, настольные лампы;

при разграничении помещения учитывают его форму. Надо квадратное делить по диагонали, прямоугольное - поперек;

при обозначении зон поддерживают целостность дизайна интерьера с сохранением общего стиля.

1. Для помещений от 20 кв. м подойдут стационарные конструкции из гипсокартона, стекла, дерева, пластика. Если в комнате два окна, допустим устанавливать сплошные непрозрачные перегородки, достигающие потолка. Они обеспечат одиночество спального места, не перекрывая доступ естественного света в каждую зону.

Однако чаще применяют облегченные конструкции, визуально увеличивают пространство:

решетчатые;

ажурные;

прозрачны.

Прозрачные перегородки сохраняют целостность помещения, не воруют пространство, пропускают солнечный свет. Если спальню желательно скрыть от посторонних глаз, устанавливают матовое стекло или жалюзи. Решетчатая или зеркальная перегородка красиво выглядит в рамках лаконичных современных стилей.

2. Для помещений площадью 18 кв. м лучше подойдут светлые и полупрозрачные конструкции, чтобы избежать ощущения тесноты. Интересно смотрятся контрастные конструкции. Они подчеркивают глубину пространства, четкость линий.

3. Для комнаты в 17 кв. м удобно использовать раздвижные двери, ширмы, шторы, жалюзи. Это подвижные перегородки, которые можно убирать, когда нужно уединение. Раздвижные панели выбирают в тон общей гамме или используют яркие акцентные оттенки. Зеркальные двери зрительно увеличивают пространство, создают впечатление большого количества света и воздуха.

Жалюзи удобны регулированием попадания света, прочные, не требуют стирки. В квартирах с низкими потолками они нужны с вертикальным расположением элементов, визуально увеличивает высоту комнаты.

4. Для комнат площадью 14-16 кв. м применяют подиумы, которые служат дополнительным местом для хранения вещей. Внутри подиума монтируют ящики для хранения одежды, постельного белья или дополнительная кровать.

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Для обозначения границ пространства используют стеллажи, шкафы, комоды. Способ удобен тем, что перегородка несет функциональную нагрузку, служит для хранения вещей. Высокие, открытые с обеих сторон стеллажи пропускают естественный свет, но обеспечивают лишь символическую изоляцию спальни.

Чтобы не перегружать пространство, следует применять зонирование с помощью цвета, фактуры. Выбирают теплую или холодную гамму, смешивать их нежелательно: это нарушает единство восприятия дизайна. В гостиной уместны яркие тона, в спальной зоне используют более мягкий, спокойный цвет. Гармонично сочетаются оттенки одного палитры и спектрально близкие цвета, но допустим контрастное оформление с акцентными деталями.

Даже квартира-хрущевка может выглядеть стильно и уютно. Для этого владельцам таких малых площадей стоит подумать, как организовать пространство функционально. Используйте современные решения, откажитесь от слишком ярких оттенков.

Пастельная цветовая гамма поможет визуально сделать кухню более просторной. Но от белого цвета лучше отказаться. Несмотря на то, что он светлый и выглядит элегантно, в процессе эксплуатации он непрактичен.

roof-tops.ru
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