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понедельник, 23 ноября 2020 17:32

Как комфортно обустроить маленькую ванную комнату: полезные советы

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Во многих украинцев любимым местом является ванная комната, где можно расслабиться, побыть наедине. Обычно такие помещения небольшие, но с кучей "нужных" вещей: различных флаконов, баночек и полотенец. Поэтому основной проблемой ванных комнат является малая площадь и постоянный беспорядок.

Однако выход есть. Существует много способов вместить все необходимые вещи и при этом сохранить порядок и комфорт. Как это сделать - помогут советы специалисттов специализированного интернет-магазина душевых кабин Днепр. Они мастера в лаконичном обустройстве ванных комнат любых размеров и планировок.

  Душевая кабина - один из самых популярных видов сантехники
Душевая кабина - один из самых популярных видов сантехники

Лишние вещи

Чаще всего ванные комнаты переполняются кучей баночек, тюбиков, косметикой, халатами, полотенцами и другим. Обычно хозяева пользуются меньшей частью всех средств. Советуем лишнее убрать, оставить только вещи первой необходимости, или приобрести декоративные коробки для их компактного хранения.

Удачная мебель

Экономный вариант - узкая мебель, например, угловые или стенные шкафы. Там можно хранить полотенца, туалетную бумагу, средства ухода.

Полезной вещью является навесные стеллажи на дверцах шкафов или тумб.

Оригинально и экономно можно обустроить вешалки на дверях. Так получите идеальное место для полотенец, халатов и другой одежды.

Стиральная машина

Часто из-за нехватки места в ванной комнате стиральную машину устанавливают на кухне. Это не совсем комфортно, потому что она может шуметь. К тому же грязное белье у еды - это не очень уместно.

Стиральную машину можно расположить под умывальником. Для этого необходимо приобрести умывальник со сливом не вниз, а в сторону. Тогда сливное колено не будет мешать установлению машинки.

Санузел

Для планирования маленькой ванны можно изменить напольную сантехнику на подвесную. Унитаз установить к стене. Это сохранит ванной комнате пространство, придаст элегантности и стиля. Если санузел связан с ванной, то можно выбрать небольшой унитаз, а сливной бачок спрятать в технической шкафу у стояка.

Душ вместо ванны

Душевая кабина является одним из самых популярных видов сантехники. Кроме того, сэкономит немало пространства, в отличие от ванны. Душ занимает минимум места, удобный и вполне доступен по цене. Кроме обычных моделей можно выбрать с различными дополнительными функциями. Гидромассаж, контрастный душ, тропический душ, озонирование, финская сауна, ароматерапия, турецкая баня - все эти возможности могут быть в вашей душ-кабинке.

  Душевая кабина - один из самых популярных видов сантехники
Душевая кабина - один из самых популярных видов сантехники

Единственная проблема с душевой кабиной - это как ее выбирать? Вашим помощником в решении станет интернет-магазин Glassbox. Там можно приобрести стеклянные душевые кабины на заказ. Преимуществом таких душевых кабин является широкий выбор изысканных, стильных и практичных дизайнов для любых интерьеров. Ведь правильно выбранный продукт не только должен быть красивым, но и удобным. При заказе вам помогут сделать замеры и проконсультируют на объекте установки душу. Монтажник подскажет покупателю, чего ожидать от того или иного решения, как будет технически сочетаться изделие с окружающими предметами ванной комнаты.

Приятным бонусом является бесплатное сопровождение душевых кабин в течение всего гарантийного периода. Также Glassbox порадует своих клиентов и доступной ценой душевых кабин.

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