Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер

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В современном дизайне зеркало не выполняет функций отображения. Скорее дополнение интерьера или увеличения пространства. Важно подобрать подходящую модель. Есть большие и овальные, круглые, и прямоугольные, квадратные и фигурные. За счет каждой формы можно создать нетривиальный внешний вид гостиной, расставить стилистические акценты и создать нужное настроение. С помощью различной формы зеркала можно визуально увеличить комнату или скрыть погрешности ремонта.

Правильное размещение расширит пространство, особенно малогабаритной гостиной. Также вам не придется загромождать комнату лишними декоративными элементами, поскольку отражение в зеркале будет наполнять пространство. От выбора формы зеркало визуально изменится восприятие пропорций комнаты, например, длинные зеркало создаст иллюзию высокого потолка, а круглое - расширит комнату.

В большой гостиной изысканно выглядит композиция зеркал. Можно использовать одинаковый стиль рамки, но современные варианты допускают и разноплановую оправу. Разбавить композицию зеркал можно фотографиями, флористикой, картинами или другим настенным декором.

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Если располагать зеркало над диваном, комодом, камином или другими поверхностями, то следите, чтобы в отражение попадало не более пары крупных предметов интерьера.

Зеркало над мебелью работает только в дуэте со светом. Без необходимого освещения зеркало не будет выполнять свое декоративное назначение, поэтому обязательно делайте подсветки.

Расположение большой зеркальной поверхности напротив дивана в гостиной создает некомфортную психологическую атмосферу. Не стоит ни гостям, ни хозяевам постоянно видеть свое отражение.

Шкаф с зеркальной поверхностью - достаточно рациональное решение в интерьере гостиной. Так зеркало играет не только эстетическую роль, но и практическую. Зеркальный шкаф делает помещение просторным, светлым, оригинальным. Шкаф-купе с геометрическим орнаментом на зеркале - интересное решение, которое привлечет внимание гостей. Такой вариант никогда не испортит дизайн помещения.

Квартира-студия отличается отсутствием стен и жестких перегородок между кухней. Часто это бюджетные варианты жилья, поэтому очень популярны. Но люди не знают их обустроить, чтобы там было удобно жить. Для начала нужно решить, что именно необходимо: разделить одну комнату на несколько зон и определить их границы. Не существует единого способа зонирования квартиры, все зависит от ваших пожеланий.