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четверг, 19 декабря 2019 23:31

Изысканно и со вкусом: чем украсить Новогодний стол
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Новогодние композиции дополняют свечами
Фото: idei-dekoru.com
Новогодние композиции дополняют свечами
Новогодние композиции дополняют свечами
Новогодние композиции дополняют свечами
Новогодние композиции дополняют свечами

Зажженные свечи в новогоднюю ночь уже стали банальностью.

Гораздо интереснее сделать целую композицию с ветвями елки, игрушками и забавными скульптурами. Например, снеговиками, мышами или оленями. Что кому ближе по душе. Лишь бы соблюсти атмосферы праздника.

Звезды, шишки, автомобили - эти и другие дополнения к новогодней композиции собраны в фотогалерее.

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Большинство людей любит Новый год не за бой курантов и праздничный стол, а за атмосферу праздника. Для ее создания стоит поработать. Для этого нужны подсказки и интересные идеи. Именно они в собранные в этой галерее.

В 2020 году балом будет руководить белый металлический Щур. Лучшие качества которой - упорство, борьба за справедливость и решительность, чтобы завоевать расположение этого символа, важно учесть в новогоднем оформлении интерьера основные предпочтения хозяина года.

idei-dekoru.com
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