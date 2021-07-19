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вторник, 27 июля 2021 09:50

Интерьер со вкусом: как обставить спальню нестандартного размера
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Интерьер спальни 2021: узкую комнату оформляют по-особому
Фото: remontbp.com
Интерьер спальни 2021: узкую комнату оформляют по-особому
Интерьер спальни 2021: узкую комнату оформляют по-особому
Интерьер спальни 2021: узкую комнату оформляют по-особому
Интерьер спальни 2021: узкую комнату оформляют по-особому

Не все спальни легко обставить. Есть нестандартные размеры комнаты, которые затрудняют процесс. Планирование дизайна узкой длинной спальни вызывает много вопросов. Чтобы визуально расширить комнату, дизайн необходимо выполнять в светлых тонах.

Текстиль

Лучше отказаться от тяжелых тканей штор и от ламбрекенов. Идеальным решением для украшения окон в узкой длинной спальни будет шелк или атлас для штор, органза или вуаль.

Освещение

В спальне наиболее выигрышно смотрятся длинные светильники с абажурами шаровидной формы, такая форма обеспечивает рассеянный свет, приятный для глаз.

Длинные светильники правильно подобранной формы создадут атмосферу комфорта и покоя. Популярностью пользуются ультрасовременные модели подвесных светильников. Их ставят низко у кровати в роли ночника. На подвесных моделях может быть один или несколько абажуров изготовленных из ткани, дерева или металла.

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Ковер

Ковер с длинным ворсом легко чистить пылесосом, поэтому уход упрощается. При покупке отдайте предпочтение тяжелом ковру. Он не будит скользить по полу и быстро выпрямится после скручивания.

Перегородка

Чтобы разделить спальню на две смысловые зоны деревянными рейками, японскими шторами или стеллажах. Элементы зонирования в виде обоев не только помогут разграничить длинную спальню, но и разнообразят интерьер, сделают его уютным и оригинальным.

Во многих современных квартирах высокая является роскошью. Игра цвета, декор, освещение помогут визуальному восприятию.

Холодные светлые тона визуально отдаляют плоскость, поэтому красить низкие поверхности нужно в белые, светло-серые и жемчужные тона. Визуально удаляются предметы, имеющие синий и зеленый цвета. Светло-голубые, серо-голубые, бледно-зеленый цвет применимы в комнатах с небольшой высотой

remontbp.com
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Дата
27
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