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среда, 30 декабря 2020 10:05

Идеальная пол: показали покрытие для удержания влаги и шума
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Идеальный пол с корки сдерживает влагу и шум
Фото: 5dom.com.ua
Идеальный пол с корки сдерживает влагу и шум
Идеальный пол с корки сдерживает влагу и шум
Идеальный пол с корки сдерживает влагу и шум
Идеальный пол с корки сдерживает влагу и шум

Для квартиры идеально подходит пробковый пол. Она сдерживает влагу после затопления моей квартиры. Это покрытие обладает хорошей гидро- и звукоизоляцию поэтому подходит в каждую комнату. Благодаря полной экологичности подойдет для аллергиков. Поэтому поглощает шум, плач или смех, звон посуды и работу стиральной машины.

Его делают из пробкового дуба, которому более 25 лет. При этом не спиливают, а только снимают кору. Затем ее измельчают, нагревают и прессуют под высоким давлением. Письма разрезают на блоки необходимого размера.

Об этом рассказывает Вадим Селезнев, строитель из Хмельницкого.

"Кора этого дуба в отличие от древесины имеет пористую, губчатую структуру. Под микроскопом видно, что в одном кубическом сантиметре есть 40 млн ячеек, похожих на большие пчелиные соты. Каждая ячейка имеет 14 граней, а пустота внутри заполнена воздухом. Такое строение делает пробку самым теплым и прочным материалом. Он не пропускает холод, идущий от нижних слоев пола ", - объясняет специалист.

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В зависимости от типа монтажа, пробковый пол бывает клеевая и замковая, которая укладывается по принципу ламината. Лучше показал себя первый вид благодаря водонепроницаемости. Рулонное пробковое покрытие клеят на каучуковый клей, чтобы не было стыков. Порезанные плиты иногда продаются с уже нанесенным липким слоем, поэтому достаточно просто снять защитную пленку.

По пробковой полу приятно ходить босиком. Она теплая, не скользкая, мягко пружинит под ногами и этим снижает нагрузку на позвоночник. Производители дают гарантию на 15 лет.

Она имеет склонность к механическому истиранию, проколам и царапин от каблуков, или когтей домашних животных. Для защиты от этого пол покрывают лаком, но это ухудшает экологичность.

Кровать-подиум подойдет к любому интерьеру. Он может быть вообще полифункциональным и сочетать в себе одновременно кровать, книжные полки и прикроватный столик.

В минималистской спальни красиво смотрится на низком подиуме, а в кантри - из грубо обработанного дерева. В них для удобства делают вместительные выдвижные ящики. В этих неприметных для стороннего глаза хранилищах можно разместить не только постельное белье, но и многие другие вещи, которым в комнате не нашлось места.

Автор: Екатерина Романчук
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