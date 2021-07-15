Фото-подсказки использования ширмы в интерьере

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Ширмой легко зонировать комнату на рабочую зону, обеденный, гостевую. Это элемент интерьера, который легко впишется в любой интерьер. Ее можно передвигать в любое место или даже составить и спрятать в кладовую.

Ширма станет хорошим решением для такой ситуации. Она поможет визуально разделить пространство с различным назначением: рабочую зону, обеденный, гостевую и место для сна.

Также поможет создать объем и добавить хороший фон там, где необходимо.

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Ширму можно сделать и более функциональной, если добавить возможность хранения. Например ящики, ниши или крючки.

А еще это приспособление понадобится не только внутри дома, но и вне ее. Поможет спрятаться от соседских глаз и солнца на балконе.

Для отдыха с книгой нужна особая атмосфера. На такое уединение не нужна в квартире специальная комната. Достаточно обустроить комфортное место, чтобы процесс стал еще более приятным и увлекательным. Многим нравится сидеть на подоконнике в комнате. Вид за окном поможет расслабиться, снять напряжение, отвлечься от повседневности.