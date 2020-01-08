Дизайнерские хитрости своими руками: 10 удобных деталей из бетона

Фото: idei-dekoru.com

У большинства людей бетон ассоциируется со строительством. Это не грубый материал, который годится только, чтобы ставить из него дома. Стоит мыслить шире. Бетон может быть полезным в дизайне. Эти снимки наглядно демонстрируют универсальность использования материала.

С ним легко работать. Можно создать любой формы и фигуры. Для этого не нужно быть профессионалом. С такими поделки справится и новичок.

Если не по душе однотонность серого бетона, готовое изделие можно покрасить в любой цвет.

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Эклектизм предусматривает создание уникального интерьера путем сочетания различных стилей. Позволяет свободно экспериментировать с цветами, формами, фактурами, отделкой. При этом требует наличия объединяющих элементов. Чаще всего таковыми выступают различные декоративные предметы. Чтобы общая картинка выглядела гармонично, при оформлении эклектичного интерьера выбор рекомендуется остановить на 2-3-х стилях.