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среда, 08 января 2020 23:29

Дизайнерские хитрости своими руками: 10 удобных деталей из бетона
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Поделки из бетона: оригинальные идеи для новичков
Фото: idei-dekoru.com
Поделки из бетона: оригинальные идеи для новичков
Поделки из бетона: оригинальные идеи для новичков
Поделки из бетона: оригинальные идеи для новичков
Поделки из бетона: оригинальные идеи для новичков

У большинства людей бетон ассоциируется со строительством. Это не грубый материал, который годится только, чтобы ставить из него дома. Стоит мыслить шире. Бетон может быть полезным в дизайне. Эти снимки наглядно демонстрируют универсальность использования материала.

С ним легко работать. Можно создать любой формы и фигуры. Для этого не нужно быть профессионалом. С такими поделки справится и новичок.

Если не по душе однотонность серого бетона, готовое изделие можно покрасить в любой цвет.

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Эклектизм предусматривает создание уникального интерьера путем сочетания различных стилей. Позволяет свободно экспериментировать с цветами, формами, фактурами, отделкой. При этом требует наличия объединяющих элементов. Чаще всего таковыми выступают различные декоративные предметы.

Чтобы общая картинка выглядела гармонично, при оформлении эклектичного интерьера выбор рекомендуется остановить на 2-3-х стилях.

idei-dekoru.com
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