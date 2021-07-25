Цвет марсала в интерьере: как совместить оттенкиЦвет марсала в интерьере: как совместить оттенки

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Институт цвета Pantone подобрал соседей для дополнения оттенка марсала. Это черничные, красные и древесные тона. Для получения современного формата актуально применение в интерьере с зелеными, синими или бирюзовыми оттенками.

Бледно-голубой создаст спокойную обстановку, а насыщенный бирюзовый придаст энергичности и яркости.

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Для создания уюта вместе следует применить белые, кремовые и ванильные тона. Природные оттенки светлого спектра придадут благородства. Можно использовать мебель или другие аксессуары таких цветов, чтобы достичь необходимого эффекта.

Серый станет отличным фоном, который подчеркнет должны корни марсала. Такое сочетание прекрасно подойдет к гостиной, кухни, коридора, или в других помещениях с активным функциональным использованием.

Марсала, как основной цвет в интерьере, предоставляет насыщенность и энергичность. Хорошо сочетается с родственными цветами - коричневыми, оттенками дерева или темными тонами.

Винный оттенок прекрасно подходит и к другим природных тонов. Вместе с кремовым, бежевым, травяным и коричневым он создает ощущение мира и покоя.

Марсала с холодными тонами проявит себя чрезвычайно интенсивно и индивидуально, при этом не потеряет своей изысканности и теплоты.

Белый цвет создает атмосферу праздника и роскоши. Он делает помещение просторным и свежим. Поэтому он сейчас на пике популярности. Он современный, элегантный и сдержанный одновременно. Одно из правил гармоничного интерьера заключается в отсутствии резких границ цветов: чем ярче у вас квартира, тем меньше она кажется. Поэтому белые интерьеры кажутся безграничными.