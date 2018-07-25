Чего не сделаешь для домашних любимцев: показали роскошные кошачьи отели

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3150
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1494
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2853
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 549
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6750
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 675
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1017
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3141
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3340
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
8
9
11
49
50
Заоблачные цены за воду и облака за окном - показали отель на вершине Монблан
Заоблачные цены за воду и облака за окном - показали отель на вершине Монблан
Невидимый дом: зеркальное жилье поражает красотой
Невидимый дом: зеркальное жилье поражает красотой
2 тысячи розовых кустов - показали сад в уникальном поместье
2 тысячи розовых кустов - показали сад в уникальном поместье
Суперперевоплощения: показали люксовые дома, сделанные из старых сараев
Суперперевоплощения: показали люксовые дома, сделанные из старых сараев
Дизайнеры представили роскошные идеи обустройства балконов и лоджий
Дизайнеры представили роскошные идеи обустройства балконов и лоджий
Видео
Все видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
Создали дом-трансформер, который складывается за 10 минут
Создали дом-трансформер, который складывается за 10 минут
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4545
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 918
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4617
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3708
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27262
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2205
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 20:50

Чего не сделаешь для домашних любимцев: показали роскошные кошачьи отели
6

  Комментировать

Взять кота с собой в путешествие нынче не проблема. Гостиничная индустрия предлагает заботливым хозяевам пушистиков идеальное решение — специализированные кошачьи отели.

Если раньше подобные заведения были в диковинку, сегодня найти их можно во многих уголках мира. Подборку самых роскошных кошачьих гостиниц представил cheezburger.com.

VAC Cat Hotel & Spa, Китай.

Автор: cheezburger.com
  VAC Cat Hotel & Spa
VAC Cat Hotel & Spa

Этот отель предлагает 15 просторных номеров класса люкс. Для особо игривых кошек есть здесь отдельная игровая комната. Предусмотрены для пушистых постояльцев и дополнительные услуги, в частности груминг и SPA-сеансы.

Каждый номер VAC Cat Hotel & Spa оборудован кондиционером и камерами наблюдения. Чтобы домашние любимцы не чувствовали себя одинокими, передние стены специально сделали стеклянными.

Стоимость одной ночи в VAC Cat Hotel & Spа составляет около 1300 грн за одного кота и 2000 грн за двоих. В случае поселения на длительное время предусмотрены скидки.

Longcroft, Великобритания.

Автор: cheezburger.com
  Longcroft
Longcroft

В этом отеле домашних любимцев размещают в люксовые номера с кроватками из кованого железа и роскошным интерьером. Пушистым постояльцам здесь предлагают изысканное меню, услуги профессионального грумера и музыку на выбор. Есть в Longcroft и команда людей, занимающатся исключительно развлекательной программой для животных.

За одну ночь в этом отеле владельцам придется заплатить от 600 до 2800 грн. За дополнительную плату животным здесь могут организовать день спа-процедур, индивидуальный сеанс игр, обслуживание по системе "все включено" и мини-бар.

Divine Creatures, Австралия.

Автор: cheezburger.com
  Divine Creatures
Divine Creatures

Это 5-звездочный отель, созданный по проекту врачей-ветеринаров. Котам здесь предлагают роскошные трехуровневые номера, оборудованные гимнастическими комплексами, и пентхаусы. Дополнительные услуги тоже имеются: интернет-зоомагазин и груминг. За одну ночь в Divine Creatures владельцы просят от 570 до 2100 грн, что зависит от количества постояльцев и типа номера.

INGS, Великобритания.

Автор: cheezburger.com
  INGS
INGS

В этом отеле кошкам предлагают одноместные и "семейные" номера класса люкс, из окон которых открывается удивительный панорамный вид на лес и бескрайние поля. Понаблюдать за птичками пушистые постояльцы смогут и из специального смотрового балкона.

Условия в номерах INGS удовлетворят самых требовательных: зимой здесь работает пол с подогревом, летом — кондиционер.

Одна ночь в этом отеле обходится от 600 до 1800 грн. За дополнительную плату здесь можно заказать для своего любимца VIP-обслуживание, салат-бар с богатым выбором кошачьей травы, игрушки и сервис "все включено".

Hotel Cat, Великобритания.

Автор: cheezburger.com
  Hotel Cat
Hotel Cat

Эта гостиница предлагает 7 просторных люксовых номеров, оборудованных кошачьими домиками. Во время своего проживания в Hotel Cat пушистые постояльцы смогут лакомиться вкусными блюдами, спокойно дремать на мягком кресле, бегать по кошачьим лестницам и наблюдать за всем, что происходит за окном либо стеклянной дверью их номера.

Стоимость одной ночи в этом отеле составляет от 730 до 1200 грн. За дополнительные 2000 грн кота встретят на местном железнодорожном вокзале. Кроме того, за дополнительную плату домашнему любимцу организуют отдельное меню и возможность связаться со своим хозяином по Skype.

Aritside, Франция.

Автор: cheezburger.com
  Aritside
Aritside

Это отель с просторными номерами, оборудованными традиционными кошачьими домиками, кошачьими лестницами, домиками-деревьями, мягкой мебелью и салат-баром с травой. Для развлечений домашних любимцев Aritside предоставляет большой выбор игрушек и кошачий "телевизор" — большой закрытый аквариум с рыбками. Дополнительные услуги тоже доступны: услуги грумера, массаж, профессиональная фотосессия либо одно фото на память, интернет-зоомагазин и такси.

За одну ночь в Aritside владельцы просят от 26 до 55 евро. Общая стоимость зависит от типа номера и количества постояльцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали давние отели, в которых живут привидения

Ранее показали 5 отелей необыкновенной красоты, которые гарантируют первоклассный отдых подальше от суеты городской жизни. Расположены они в местах, к которым не так легко добраться: посреди большого тропического леса, на берегу озера вблизи ледниковой долины, в скалистых горах и на юго-западе Аляски.

cheezburger.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чего не сделаешь для домашних любимцев: показали роскошные кошачьи отели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинский министр стал прокурором Австрии

Захватили 34 пулемета, 3 пушки, 11 телег медикаментов

Казаки избрали гетманом Мазепе под дулами россиян

Махно умер после митинга против фашистов

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 3 Просмотров: 598025
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 248652
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 156271
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 54440
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 36283
Больше всего комментируют
26
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
14
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
6
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
4
Германия начала строительство "Северного потока-2"
Голосов: 1393
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua