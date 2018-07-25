Чего не сделаешь для домашних любимцев: показали роскошные кошачьи отели

Взять кота с собой в путешествие нынче не проблема. Гостиничная индустрия предлагает заботливым хозяевам пушистиков идеальное решение — специализированные кошачьи отели.

Если раньше подобные заведения были в диковинку, сегодня найти их можно во многих уголках мира. Подборку самых роскошных кошачьих гостиниц представил cheezburger.com.

VAC Cat Hotel & Spa, Китай.

Автор: cheezburger.com VAC Cat Hotel & Spa

Этот отель предлагает 15 просторных номеров класса люкс. Для особо игривых кошек есть здесь отдельная игровая комната. Предусмотрены для пушистых постояльцев и дополнительные услуги, в частности груминг и SPA-сеансы.

Каждый номер VAC Cat Hotel & Spa оборудован кондиционером и камерами наблюдения. Чтобы домашние любимцы не чувствовали себя одинокими, передние стены специально сделали стеклянными.

Стоимость одной ночи в VAC Cat Hotel & Spа составляет около 1300 грн за одного кота и 2000 грн за двоих. В случае поселения на длительное время предусмотрены скидки.

Longcroft, Великобритания.

Автор: cheezburger.com Longcroft

В этом отеле домашних любимцев размещают в люксовые номера с кроватками из кованого железа и роскошным интерьером. Пушистым постояльцам здесь предлагают изысканное меню, услуги профессионального грумера и музыку на выбор. Есть в Longcroft и команда людей, занимающатся исключительно развлекательной программой для животных.

За одну ночь в этом отеле владельцам придется заплатить от 600 до 2800 грн. За дополнительную плату животным здесь могут организовать день спа-процедур, индивидуальный сеанс игр, обслуживание по системе "все включено" и мини-бар.

Divine Creatures, Австралия.

Автор: cheezburger.com Divine Creatures

Это 5-звездочный отель, созданный по проекту врачей-ветеринаров. Котам здесь предлагают роскошные трехуровневые номера, оборудованные гимнастическими комплексами, и пентхаусы. Дополнительные услуги тоже имеются: интернет-зоомагазин и груминг. За одну ночь в Divine Creatures владельцы просят от 570 до 2100 грн, что зависит от количества постояльцев и типа номера.

INGS, Великобритания.

Автор: cheezburger.com INGS

В этом отеле кошкам предлагают одноместные и "семейные" номера класса люкс, из окон которых открывается удивительный панорамный вид на лес и бескрайние поля. Понаблюдать за птичками пушистые постояльцы смогут и из специального смотрового балкона.

Условия в номерах INGS удовлетворят самых требовательных: зимой здесь работает пол с подогревом, летом — кондиционер.

Одна ночь в этом отеле обходится от 600 до 1800 грн. За дополнительную плату здесь можно заказать для своего любимца VIP-обслуживание, салат-бар с богатым выбором кошачьей травы, игрушки и сервис "все включено".

Hotel Cat, Великобритания.

Автор: cheezburger.com Hotel Cat

Эта гостиница предлагает 7 просторных люксовых номеров, оборудованных кошачьими домиками. Во время своего проживания в Hotel Cat пушистые постояльцы смогут лакомиться вкусными блюдами, спокойно дремать на мягком кресле, бегать по кошачьим лестницам и наблюдать за всем, что происходит за окном либо стеклянной дверью их номера.

Стоимость одной ночи в этом отеле составляет от 730 до 1200 грн. За дополнительные 2000 грн кота встретят на местном железнодорожном вокзале. Кроме того, за дополнительную плату домашнему любимцу организуют отдельное меню и возможность связаться со своим хозяином по Skype.

Aritside, Франция.

Автор: cheezburger.com Aritside

Это отель с просторными номерами, оборудованными традиционными кошачьими домиками, кошачьими лестницами, домиками-деревьями, мягкой мебелью и салат-баром с травой. Для развлечений домашних любимцев Aritside предоставляет большой выбор игрушек и кошачий "телевизор" — большой закрытый аквариум с рыбками. Дополнительные услуги тоже доступны: услуги грумера, массаж, профессиональная фотосессия либо одно фото на память, интернет-зоомагазин и такси.

За одну ночь в Aritside владельцы просят от 26 до 55 евро. Общая стоимость зависит от типа номера и количества постояльцев.

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