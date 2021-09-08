На кухню покупают пять ножей

Деревянный инструмент впитывает жир

- Кухня - не только лицо хозяйки, но и место, где она часто работает, - говорит киевлянин 36-летний Кирилл Стельмах, консультант магазина бытовой техники. - Для первого важны красивые качественные мебель, отделка, элементы декора и уюта. Для второго - удобный и качественный инструмент.

Советует, как выбрать принадлежности на кухню.

- Не стоит покупать по остаточному принципу, - добавляет. - Дешевые вещи - выброшенные на ветер деньги. Ими трудно работать, быстро ломаются. В конце концов придется приобрести качественные.

Кухонные приборы изготавливают из сверхпрочного пластика, алюминия, нержавеющей или хромникелевой стали, сплава углерода и железа, керамики.

- Инструменты должны не иметь резкого запаха - металла, пластика или краски, - продолжает. - Если такой чувствуется, даже не берите инструмент в руки. Не обращайте внимание, если продавец говорит, что выветрится.

Кухонные приборы делятся на праздничные и повседневные.

- Праздничные ложки и вилки покупают тяжелые, блестящие, отполированные до зеркала, - говорит Кирилл Стельмах. - Берут набор на шесть персон, где для каждого есть большая и чайная ложки, вилка и нож. Все - одинакового стиля. С узорами уже не модные. Если хочется именно таких, выбирайте без позолоты.

Праздничный кухонный набор прячут после застолья. Пользуются приборами ежедневного потребления.

- Покупайте те, которые продают поштучно, - говорит Кирилл Стельмах. - Чтобы можно было докупить и не выглядели распарованными. Отполированные удобно мыть. Вилки должны быть острые. Лучший материал - хромоникелевая сталь. Такие блестят равномерно, на них не видны подтеки.

Рассказывает, как выбирать ножи.

- Не подойдут готовые наборы, - говорит. - Если один или два испортятся, будут выглядеть распарованными. На кухне надо пять ножей. Первый - универсальный большой, длиной 30 сантиметров и шириной 3,5-4 сантиметра. Второй - универсальный маленький, длиной 20 сантиметров и шириной 2. Третий - для чистки овощей, длиной 5-7 сантиметров, шириной лезвия 1,5 см и с загнутым концом. Им удобно снимать кожу, вырезать гниль, узоры. Четвертый - для хлеба, с длинным узким лезвием с зубчиками. Таким удобно резать мягкие булки. Пятый - сырный, нож с отверстиями в лезвии. К нему не прилипают продукты.

Главное в ноже - материал лезвия.

- Нержавейка дешевая, не требует особого ухода, - говорит Кирилл Стельмах. - Но мягкая, быстро тупится, может треснуть. Нож из сплава железа и углерода прочный, долго остается острым, выдерживает натиск. Однако может окисляться, мутнеть. Крепкая - закаленная сталь. Долго сохраняет остроту, но ее труднее наточить. Еще лучшие ножи из титанового сплава или керамики. Однако такие дорогие.

После ложек, вилок и ножей выбирают лопатки, щипцы, ножницы для птицы, открывалки, скалки, разделочные доски.

- Лопатки бывают деревянные, пластиковые, силиконовые, стальные и керамические, - говорит Кирилл Стельмах. - Лучше иметь несколько. Для сковородки с антипригарным покрытием подойдет согнутая силиконовая, с прорезями для стекания жира. Не впитывает запахи, не царапает посуду, ее легко мыть. Ровной деревянной лопаткой удобно царапать по кастрюле, чтобы не подгорала каша. Но она впитывает жир, ее трудно мыть, часто надо замачивать в уксусе. Керамическая подходит для подачи на стол.

- Вместо лопатки удобнее пользоваться щипцами, - говорит 43-летняя Светлана Соколова, шеф-повар столичного ресторана "Креп де Шин". - Бывают с силиконовыми кончиками и резиновыми накладками, которые не скользят в руках. Устойчивы к высокой температуре, ими можно переворачивать мясо в духовке.

Светлана советует купить ручной венчик для взбивания яиц или жидкого теста.

- Нужен, чтобы не включать миксер каждый раз, - добавляет. - Венчики бывают пластиковые и стальные. Ими удобно работать, легко мыть.

Советует иметь на кухне несколько половников.

- Большой железный - для жидких блюд, меньший пластиковый - для каш и соусов, - говорит Светлана Соколова.

Толкушки для пюре бывают стальные, пластиковые, деревянные и с тефлоновым покрытием. Изготавливают в форме зигзага, диска с отверстиями или решетчатого прямоугольника.

- Для кастрюль с антипригарным покрытием подойдут деревянные. Пластиковые гнутся. Твердые сорта картофеля или моркови разминают металлическими толкушками.

Вакуумный штопор выталкивает пробку изнутри

- Раньше были только винтовые штопоры, так называемые стальные черви, - говорит 36-летний Кирилл Стельмах, консультант магазина бытовой техники. - Технологии ушли вперед.

Электрический штопор работает от аккумулятора или батареек. Микродвигатель сам вытягивает пробку, не нужно прилагать усилия. Такой стоит от 500 грн.

- Вакуумный штопор пробивает пробку иглой, закачивает в бутылку воздух, - продолжает Кирилл Стельмах. - Там образуется избыточное давление, пробка выскакивает.