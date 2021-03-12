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пятница, 12 марта 2021 11:48

Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение

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Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение
Объявили полный карантин в Украине. Фото: slovoidilo.ua

12 марта 2020 года объявили карантин в Украине из-за коронавируса. Сначала он должен был быть трехнедельным, но продлили на всю весну из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Тогда закрыли заведения дошкольного, среднего, профессионального, высшего, последипломного образования.

Также запретили массовые собрания более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий, и культурных; закрытия авиасообщения с некоторыми странами. Также будет закрыта большая часть контрольно-пропускных пунктов.

ТРЦ остановили работу детских развлекательных зон. Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко в Киеве перенес все мартовские представления и отменил гастроли.

Правительство заверило, что имеют действенный план остановки распространения коронавирусной инфекции и скоро ситуация улучшится. На практике все произошло наоборот и количество зараженных и умерших только росло.

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Пациентам с легкой формой Covid-19 запрещено покидать дома. Строгий карантин предусмотрено и для тех, у кого температура выше 37,5°С. Запретили похороны и свадьбы.

За нарушение будет административная или уголовная ответственность.

Православная церковь Украины заявила, что не будет отменять богослужений из-за угрозы распространения коронавируса.

Весенняя волна Covid-19 будет намного страшнее и мощнее, чем все предыдущие, поэтому введенный властями адаптивный карантин не сможет предотвратить катастрофу - действовать надо жестко и немедленно.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии Института биохимии им. Палладина НАН Украины Владимир Галицкий.

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Дата
12
марта

Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение

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